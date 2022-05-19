Зазирніть у минуле: музей Гончара відкрив онлайн-виставку світлин українців кінця ХІХ ст

Музей Івана Гончара презентував онлайн-виставку сканкопій світлин кінця ХІХ – першої половини ХХ століть зі свого архівного фонду на Проспекті Свободи у Львові.
Виставку приурочили до Всесвітнього дня вишиванки 19 травня, розповіли у музеї.
Фотографії відібрали із 18-ти томів історико-етнографічного альбому "Україна й Українці". Його створив фундатор музею Іван Гончар в період з кінця 1960-х до початку 1990-х років.
"Давні світлини – це своєрідний фотолітопис людських доль. Гідні, величаві, зосереджені, в урочому предстоянні перед вічністю – такими постають зі світлин наші далекі й близькі пращури-українці", – наголошують у музеї.
|Весільна пара. Івано-Франківська область, село Корнич1933 рік. Фото з онлайн-виставки
Світлини, які презентують на виставці, зібрані з усієї України: із Київської, Сумської, Полтавської, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Житомирської, Миколаївської, Чернівецької, Хмельницької, Одеської областей.
Зазирнути у минуле, відвідавши онлайн-виставку, можна за посиланням.
|Дівчата у святковому вбранні. Чернівецька область, місто Кіцмань1908 рік. Фото з онлайн-виставки
У музеї Гончара наголошують, що це більше, ніж просто фото.
"Це свідчення розмаїтості та унікальності української культури. Це саме те, що хоче знищити ворог.
Але українці – неймовірно волелюбний народ, і ми щодня підтверджуємо це у своєму спротиві", – підкреслили у музеї.
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|Родина з дітьми в народному вбранні. Вінницька область, місто ТепликПочаток ХХ століття. Фото з онлайн-виставки
Також на сайті онлайн-виставки є функція "Підтримати ЗСУ".
"Запрошуємо до перегляду, поширення та донейтів ЗСУ, адже навіть Святому Юрію Змієборцю знадобилась зброя, щоб подолати дракона", – додали в музеї.
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