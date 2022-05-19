Зазирніть у минуле: музей Гончара відкрив онлайн-виставку світлин українців кінця ХІХ ст

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 травня 2022

Музей Івана Гончара презентував онлайн-виставку сканкопій світлин кінця ХІХ –  першої половини ХХ століть зі свого архівного фонду на Проспекті Свободи у Львові.

Виставку приурочили до Всесвітнього дня вишиванки 19 травня, розповіли у музеї.

Фотографії відібрали із 18-ти томів історико-етнографічного альбому "Україна й Українці". Його створив фундатор музею Іван Гончар в період з кінця 1960-х до початку 1990-х років.

"Давні світлини – це своєрідний фотолітопис людських доль. Гідні, величаві, зосереджені, в урочому предстоянні перед вічністю – такими постають зі світлин наші далекі й близькі пращури-українці", наголошують у музеї.  

Весільна пара. Івано-Франківська область, село Корнич1933 рік. Фото з онлайн-виставки

Світлини, які презентують на виставці, зібрані з усієї України: із Київської, Сумської, Полтавської, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Житомирської, Миколаївської, Чернівецької, Хмельницької, Одеської областей.

Зазирнути у минуле, відвідавши онлайн-виставку, можна за посиланням.

Дівчата у святковому вбранні. Чернівецька область, місто Кіцмань1908 рік. Фото з онлайн-виставки

У музеї Гончара наголошують, що це більше, ніж просто фото.

"Це свідчення розмаїтості та унікальності української культури. Це саме те, що хоче знищити ворог.

Але українці – неймовірно волелюбний народ, і ми щодня підтверджуємо це у своєму спротиві", – підкреслили у музеї.

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 Родина з дітьми в народному вбранні. Вінницька область, місто ТепликПочаток ХХ століття. Фото з онлайн-виставки

Також на сайті онлайн-виставки є функція "Підтримати ЗСУ".

"Запрошуємо до перегляду, поширення та донейтів ЗСУ, адже навіть Святому Юрію Змієборцю знадобилась зброя, щоб подолати дракона", додали в музеї. 

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