Зазирніть у минуле: музей Гончара відкрив онлайн-виставку світлин українців кінця ХІХ ст

Музей Івана Гончара презентував онлайн-виставку сканкопій світлин кінця ХІХ – першої половини ХХ століть зі свого архівного фонду на Проспекті Свободи у Львові.

Виставку приурочили до Всесвітнього дня вишиванки 19 травня, розповіли у музеї.

Фотографії відібрали із 18-ти томів історико-етнографічного альбому "Україна й Українці". Його створив фундатор музею Іван Гончар в період з кінця 1960-х до початку 1990-х років.

"Давні світлини – це своєрідний фотолітопис людських доль. Гідні, величаві, зосереджені, в урочому предстоянні перед вічністю – такими постають зі світлин наші далекі й близькі пращури-українці", – наголошують у музеї.

Весільна пара. Івано-Франківська область, село Корнич1933 рік. Фото з онлайн-виставки

Світлини, які презентують на виставці, зібрані з усієї України: із Київської, Сумської, Полтавської, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Житомирської, Миколаївської, Чернівецької, Хмельницької, Одеської областей.

Зазирнути у минуле, відвідавши онлайн-виставку, можна за посиланням.

Дівчата у святковому вбранні. Чернівецька область, місто Кіцмань1908 рік. Фото з онлайн-виставки

У музеї Гончара наголошують, що це більше, ніж просто фото.

"Це свідчення розмаїтості та унікальності української культури. Це саме те, що хоче знищити ворог.

Але українці – неймовірно волелюбний народ, і ми щодня підтверджуємо це у своєму спротиві", – підкреслили у музеї.

Родина з дітьми в народному вбранні. Вінницька область, місто ТепликПочаток ХХ століття. Фото з онлайн-виставки

Також на сайті онлайн-виставки є функція "Підтримати ЗСУ".

"Запрошуємо до перегляду, поширення та донейтів ЗСУ, адже навіть Святому Юрію Змієборцю знадобилась зброя, щоб подолати дракона", – додали в музеї.