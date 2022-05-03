Зазирніть в очі воїну: бригада Острозького поділилась фото захисників України

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького поділитилася фотографіями очей своїх бійців.
Зворушливі світлини опублікувала пресслужба підрозділу.
"Як багато можна побачити, зазирнувши в очі воїна.
Вдивіться в цю безодню: тут біль втрати побратима, свобода після виходу з оточення, свіже повітря після полону, радість дзвінка від коханої, можливість перебувати на відвойованій землі", – йдеться у повідомленні.
"В них так багато мужності і майбутня перемога України", – додає бригада княза Острозького.
Українцям уже не вперше вдається зазирнути в очі захисникам.
Нагадаємо, раніше фотограф Сергій Коровайний створив проєкт "Очі передової" для Reporters.
А Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поділився щемкими історіями загиблих воїнів 503-го окремого батальйону морської піхоти.
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