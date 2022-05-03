Зазирніть в очі воїну: бригада Острозького поділилась фото захисників України

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
17826
3 травня 2022

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького поділитилася фотографіями очей своїх бійців.

Зворушливі світлини опублікувала пресслужба підрозділу.

"Як багато можна побачити, зазирнувши в очі воїна. 

Вдивіться в цю безодню: тут біль втрати побратима, свобода після виходу з оточення, свіже повітря після полону, радість дзвінка від коханої, можливість перебувати на відвойованій землі", – йдеться у повідомленні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"В них так багато мужності і майбутня перемога України", – додає бригада княза Острозького.

Українцям уже не вперше вдається зазирнути в очі захисникам.

Нагадаємо, раніше фотограф Сергій Коровайний створив проєкт "Очі передової" для Reporters.

А Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поділився щемкими історіями загиблих воїнів 503-го окремого батальйону морської піхоти.

Вас також може зацікавити:

Фото Левіна й Малолєтки: у Берліні пройде виставка мистецтва про війну в Україні

"Подивіться в очі воїнам": головнокомандувач опублікував щемкі історії загиблих військових

Чотирилапі поліціянти: як собаки Воїн і Торін допомагають шукати вибухівку. ФОТО

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.




 34935
Суспільство

"Я хочу додому, до Маріуполя". Записки волонтерки з Бердянська

Алла Руда
 93509
Суспільство

"Обіцяв намотати маму на гусеницю": історія українського бійця, чий батько воював на боці окупантів

Олена Барсукова
 6521
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Дует Pink Floyd і Хливнюка, Ед Ширан у Києві та інші музичні присвяти Україні від закордонних зірок

Пилип Пухарєв

Головне на сайті


Суспільство

"Я хочу додому, до Маріуполя". Записки волонтерки з Бердянська

Алла Руда
Обличчя народу: українці жартують про вираз морди врятованого кота з Бородянки
Евакуювали не всіх: зоозахисники б'ють на сполох через тигра Банзая з харківського екопарку
Втратила батька та отримала поранення: історія порятунку 12-річної Кіри з Маріуполя
Сусідів попередив, сам не вижив: деталі загибелі підлітка від авіаудару в Одесі
Хроніки пекла: в Україні зняли документальний фільм про трагедію в Маріуполі
Суспільство

"Обіцяв намотати маму на гусеницю": історія українського бійця, чий батько воював на боці окупантів

Олена Барсукова
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Дует Pink Floyd і Хливнюка, Ед Ширан у Києві та інші музичні присвяти Україні від закордонних зірок

Пилип Пухарєв