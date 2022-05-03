Фото Левіна й Малолєтки: у Берліні пройде виставка мистецтва про війну в Україні

7 травня у Берліні відкриють виставку "Захоплений будинок" (The Captured House), присвячену війні в Україні.

Виставка стартує в берлінському артцентрі Alte Münze, повідомляє агенція-організатор PORT.

В експозиції будуть картини, малюнки, фотографії, скульптури та інсталяції сучасних українських митців.

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Зокрема, там будуть фотографії Євгена Малолєтки, Андрія Баштового і журналіста Макса Левіна, який загинув на Київщині.

"Захоплений будинок" експонуватиметься у Берліні до 15 травня включно.

Найближчим часом виставку також покажуть у Парижі, Римі та Амстердамі.

Назва "Захоплений будинок" відсилає до оповідання аргентинського письменника Хуліо Кортасара, кажуть організатори.

Оселю головного героя твору поступово захоплює невідоме зло, і чоловікові доводиться залишити місце, де він прожив усе життя.

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"Коли у 2014 році з моєї квартири в Луганську вилетіли вікна внаслідок вибухової хвилі, все здавалося нереальним, сюрреалістичним, як у фільмі.

Сьогодні, 8 років потому, ми все ще не можемо повірити в те, що відбувається. Але тепер захопили не лише нашу "спальню та кухню", а й увесь наш дім", – говорить Катя Тейлор, кураторка проєкту.

В експозиції будуть представлені картини, малюнки та фотографії, що є артхронікою війни в Україні.

На виставці "Захоплений будинок" будуть представлені роботи Алевтини Кахідзе, Влади Ралко, Ігоря Гусєва, Антона Логова, Гамлета Зіньківського, Kinder Album,Тіберія Сільваші, Дар’ї Кольцової інших сучасних українських художників.

Дехто з них продовжує працювати на Київщині, у Запоріжжі, Харкові, Херсоні та в інших областях.

"Війна в очах європейця існує на екрані телевізора, комп'ютера, смартфону…

Завдання виставки "Захоплений будинок" – не лише поінформувати глядача, а занурити його в атмосферу, в якій сьогодні опинилися українці. Тільки так можна відчути, що відбувається насправді й чому цю війну потрібно негайно зупинити", – наголошує Катя Тейлор.

Виставку доповнюють репортажні кадри воєнних реалій.

Наприклад, на виставці буде світлина 75-річної харків’янки біля знищеного будинку, яку зробив київський журналіст Андрій Баштовий.

Фотокореспондент Євген Малолєтка представить серію про оборону Маріуполя воїнами ЗСУ.

А ще до проєкту увійшли останні кадри з евакуації Ірпеня фотографа Макса Левіна.

Виставка пройде за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України і Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Нагадаємо, раніше у Вільнюсі встановили 24 зображення жахів війни в Україні, які видно з вікна потяга.

Саме там, через цю виставку, проходить поїзд у напрямку Калінінграда.

Також 21 квітня відкрилася виставка "Це Україна: Захищаючи свободу" під час Венеційської бієнале.

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