В Естонії хор заспівав "Червону калину" у тисячу голосів. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 травня 2022

У Талліні хор з декількох сотень естонців виконав пісню Січових стрільців "Ой у лузі червона калина". 

Вони заспівали цю композицію на Співочому полі в столиці Естонії задля допомоги Україні, повідомляє канал Estonia Sings for Ukraine.

"Спів є одним з символом свободи в Естонії, наразі ми присвячуємо пісню боротьбі України за свободу", – йдеться у повідомленні до відео.

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Композитор Йонас Тарм адаптував пісню у чотириголосний хоровий твір. Процесом безпосередньо керував диригент Хірві Сурва.

Серед учасників були діти та дорослі. 

Організатори зазначають, що цим співом хотіли привернути додаткову увагу до війни в Україні. 

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У рамках благодійного концерту усі зібрані кошти перенаправили для придбання гуманітарної допомоги. 

Гімн Січових стрільців, який став одним з символів цієї війни, у квітні співали в одній з церков Варшави. 

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А на початку війни лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заспівав "Червону калину" на Софійській площі у Києві. 

Композиція також має ремікс і є дуже популярною в усьому світі.


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