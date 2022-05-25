В Естонії хор заспівав "Червону калину" у тисячу голосів. ВІДЕО

У Талліні хор з декількох сотень естонців виконав пісню Січових стрільців "Ой у лузі червона калина".
Вони заспівали цю композицію на Співочому полі в столиці Естонії задля допомоги Україні, повідомляє канал Estonia Sings for Ukraine.
"Спів є одним з символом свободи в Естонії, наразі ми присвячуємо пісню боротьбі України за свободу", – йдеться у повідомленні до відео.
Композитор Йонас Тарм адаптував пісню у чотириголосний хоровий твір. Процесом безпосередньо керував диригент Хірві Сурва.
Серед учасників були діти та дорослі.
Організатори зазначають, що цим співом хотіли привернути додаткову увагу до війни в Україні.
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У рамках благодійного концерту усі зібрані кошти перенаправили для придбання гуманітарної допомоги.
Гімн Січових стрільців, який став одним з символів цієї війни, у квітні співали в одній з церков Варшави.
А на початку війни лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк заспівав "Червону калину" на Софійській площі у Києві.
Композиція також має ремікс і є дуже популярною в усьому світі.