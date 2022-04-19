У Варшаві парафіяни під час служби заспівали "Ой, у лузі червона калина". ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 квітня 2022

У Варшаві священник під час великодньої меси увімкнув на портативній колонці українську пісню.

У храмі прозвучав гімн Українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

Відео поширив один з прихожан церкви у своєму акаунті в TikTok. 

@kaszub.na.kujawach

Bardzo miły gest ze strony księdza i parafian z Warszawskich Bielan.

♬ dźwięk oryginalny - Adrian

Він підписав: "Дуже гарний жест від священника та парафіян із Білян у Варшаві". 

Службу 18 квітня проводив священник Войчех Дроздович у костелі Непорочного зачаття Діви Марії. 

Священнослужитель дуже емоційно підспівував на фоні двох прапорів – Польщі та України.

Трек, який увімкнув священник у Варшаві є реміксом. В основі – пісня "Гей, гей, вставай!" Pink Floyd, опублікована 8 квітня. 

У творі використано фрагменти "Ой? у лузі" у виконанні українського чоловічого хору, а також Хливнюка.  "Гей, гей, вставай!" – це перший новий трек Pink Floyd після The Division Bell 1994 року.

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