У Варшаві парафіяни під час служби заспівали "Ой, у лузі червона калина". ВІДЕО

У Варшаві священник під час великодньої меси увімкнув на портативній колонці українську пісню.
У храмі прозвучав гімн Українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.
Відео поширив один з прихожан церкви у своєму акаунті в TikTok.
@kaszub.na.kujawach
Bardzo miły gest ze strony księdza i parafian z Warszawskich Bielan.♬ dźwięk oryginalny - Adrian
Він підписав: "Дуже гарний жест від священника та парафіян із Білян у Варшаві".
Службу 18 квітня проводив священник Войчех Дроздович у костелі Непорочного зачаття Діви Марії.
Священнослужитель дуже емоційно підспівував на фоні двох прапорів – Польщі та України.
Трек, який увімкнув священник у Варшаві є реміксом. В основі – пісня "Гей, гей, вставай!" Pink Floyd, опублікована 8 квітня.
У творі використано фрагменти "Ой? у лузі" у виконанні українського чоловічого хору, а також Хливнюка. "Гей, гей, вставай!" – це перший новий трек Pink Floyd після The Division Bell 1994 року.
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