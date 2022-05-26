"Музей згорів за лічені хвилини": як рятували картини Примаченко з вогню під час окупації

Містечко Іванків на Київщині перебувало понад місяць під російською окупацією.

У перші дні наступу росіян вщент згорів місцевий історико-краєзнавчий музей, де зберігалися роботи української художниці Марії Примаченко.

Згодом у соцмережах з'явилася інформація, що деякі з робіт мисткині вдалося врятувати.

Проте у Міністерстві культури та інформаційної політики просили не поширювати інформацію вцілілі роботи, щоб не наражати на небезпеку жителів містечка, які їх зберігають.

Керівниця місцевого відділу культури Надія Бірюк у коментарі "Українській правді. Життя" розповіла, що після влучання снаряду у будівлю вдалося врятувати лише частину надбань краєзнавчого музею.

"У 2018 році зробили капітальний ремонт, поновили експонати, люди почали допомагати.

Мені не так шкода ремонту, як експонатів. Багато з них згоріли, залишилося близько 10. Але вдалось зберегти найцінніше", – розповідає вона.

Іванківський музей влітку 2021 року. Фото УП.Життя

За словами пані Надії, музей постраждав, коли тривали перехресні бої на в'їзді у містечко, а вулицями вже їздили окупанти.

Експонати рятували уже з палаючої будівлі, бо під час займання жителі Іванкова були в укриттях.

"Коли це трапилося, всі мешканці вже сиділи у погребах, зв'язку між нами не було. Тут все літало, стріляло і гупало.

Сторожі теж сиділи у погребі, а коли трішки стихло і вони вийшли, то вже горів дах", – пригадує Надія Бірюк.

Будівля музею була дерев'яною, тому вогонь поширився нею дуже швидко.

"Оскільки вітер був сильним, то дах швидко почав горіти. За лічені хвилини музею не стало.

Буквально пів години – це максимум. І він весь вигорів вщент", – додає заступниця директора Центру дитячої та юнацької творчості Наталія Харитонова у коментарі проєкту Ukraïner.

Жінки запевняють, що перед окупацією картини Марії Примаченко були заздалегідь сховані в музеї у одному місці.

Рятували експонати сторож музею та кілька місцевих жителів.

Через вибиті вікна вони почали виносити експонати, до яких був доступ.

"Ми зорієнтувалися, що в нас вистачить часу принаймні з однієї частини щось винести.

Загасити вогонь уже не виходило, але розуміли, що якусь частину точно зможемо зберегти", – пригадує дитячий тренер Ігор Ніколаєнко.

За його словами, рятували експонати з тієї сторони музею, куди ще не дісталося полум’я.

У чоловіків було близько 20 хвилин, згодом почала прогинатися стеля, пошкоджена вогнем.

Іванківський музей після пожежі у лютому 2022 року. Фото Ukraïner

Музей горів, ще лунали постріли, проте ніхто із рятівників музейних цінностей не постраждав.

Їм вдалося вберегти картини і деякі декоративні знаряддя.

Надія Бірюк каже, що врятовані картини вціліли і не потребують реставрації.

Після порятунку музейні експонати заховали в іншому місці, яке вдалося зберегти у таємниці.

"Четверо людей знало, де знаходяться ці картини. І слава Богу, що росіяни їх не знайшли.

Вони ціленаправлено їх не шукали, видно, не розумілися в мистецтві, забирали ноутбуки, вентилятори", – зауважує Надія.

Краєзнавчий музей у містечку планують відбудувати, ініціативу підтримує праонука Марії Примаченко Анастасія.

"Намагаємося давати дозволи на виставки в різних країнах світу.

Там малюють мурали, дітки перемальовують роботи, які були врятовані.

Якщо будуть якісь пожертви, то ми звісно будемо їх віддавати на відбудову", – додає вона.