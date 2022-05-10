Росіяни таки вкрали скіфське золото – Офіс генпрокурора

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 травня 2022

В Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили військові РФ.

Слідство стверджує, що у квітні росіяни викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. 

За попередніми даними, серед викраденого майна була колекція скіфського золота, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

 Фото ілюстративне: Medusa_Gorgona/Depositphotos

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Раніше російські окупанти захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, в експозиції якого було скіфське золото IV століття до нашої ери.

Спочатку повідомлялося про те, що вони викрали колекцію цього золота, знайдену археологами у 1950-х роках.

Місцерозташування реліквії ворогам нібито підказали колаборанти.

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Мер Мелітополя Іван Федоров казав, що доля скіфського золота залишається невідомою.

Однак пізніше глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух спростував цю інформацію.

Він заявив, що найцінніші музейні експонати, зокрема мелітопольське золото, заздалегідь вивезли з області.

Зрештою, у Мінкульті пообіцяли розібратися, що насправді сталося з золотом.

Нагадаємо, якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ проти культурної спадщини, надсилайте докази за посиланням.




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