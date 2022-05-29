"Не зрадьте своєї країни": культурних діячів Херсонщини закликають не співпрацювати з окупантами

Начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська заявила, що окупанти вмовляють працівників закладів культури взяти участь у так званих "святкових" заходах до Дня захисту дітей.

У зв'язку з цим Думинська звернулася до херсонців, закликавши їх "не ставати маріонетками у забруднених кров'ю руках" росіян.

"Наближається День захисту дітей (1 червня – ред.). Загарбники пижуться створити нову "щасливу" картинку дитинства тимчасово окупованої області.

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Не станьте маріонетками в їхніх забруднених кров‘ю руках! Саме ця наволоч лишила наших дітей навчання, радості, лишила домівок, лишила батьків, а багатьох – лишила життя! В Україні неймовірне горе! Не станьте зрадниками своєї країни!", – наголошує чиновниця.

Росія лише на Херсонщині забрала життя 48 дітей. Фото: Tverdohlib/ Depositphotos

За її словами, російські загарбники, які окупували території Херсонської області, пропонують гроші і посади тим, хто співпрацюватиме з ними. Деякі з працівників закладів культури вже погодилися на такі умови, розповідає Думинська.

"З цими не говорю, вони зробили свій вибір, вони – зрадники! І їм вже не змити з себе цю ганьбу повік!", – підкреслює вона.

Водночас начальниця управління культури Херсонської міськради звернулася до тих, хто ще не став на "слизький шлях" колабораціонізму, однак "втрачає Віру і Надію". Зокрема, до заслужених культурних діячів України.

"Саме на вас дивляться люди і по появі вас на заходах дають вам оцінку, а ви надаєте людям підтримку! У багатьох з вас є почесні звання, які вам надали народ і Україна: заслужені народні артисти УКРАЇНИ, заслужені діячі мистецтв та культури УКРАЇНИ. Не зрадьте свою країну, своїх шанувальників, не зрадьте свою країну!", – підкреслила Думинська.

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Також чиновниця навела трагічну статистику загиблих у війні дітей на Херсонщині, зазначивши, що військові дії РФ вже забрали життя 48 з них.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни в Україні загинуло щонайменше 242 дитини.