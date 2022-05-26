Штучний інтелект розпізнав окупанта, який сфотографувався на Polaroid і залишив знімок в пограбованому житлі

У Міністерстві цифрової трансформації ідентифікували російського солдата, який заліз у квартиру в Ірпені та випадково зробив світлину на фотоапарат Polaroid.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікували цього "любителя селфі" та знайшли його сторінку у Вконтактє", – пише міністр.
Солдата, який залишив своє селфі, ймовірно звати Нікіта Третьяков, йому має виповнитися 26 років, народився він у Ростові-на-Дону.
|Фото, зроблене на Polaroid
|Штучний інтелект розпізнав Третьякова на фото
|Часи, коли кола та бургери ще існували
|Нікіта Третьяков у військовій формі
|Солдат родом з Ростова-на-Дону
|"Бравий" солдат
|Ні Буча і ні Ірпінь, а щось дуже обшарпане
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Одна зі світлин автомобілів, які Третьяков опублікував "Вконтакте"
"На сторінці все доволі типово: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, рускомірна ідилія", – описує світлини зі сторінки окупанта Михайло Федоров.
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Нагадаємо, фото окупанта знайшла хазяйка квартири Валерія. Росіянин сфотаграфувався, але, ймовірно, не знав, що світлини проявляються не відразу. Окупанти провели у житловому комплексі Ірпеня, де жила Валерія, 3 тижні. У жінки з дому зникли 10 золотих прикрас та інші цінні речі.
"Українська правда" зробила документальний фільм "Окупант", змонтований з відео телефона російського солдата, який попав у полон.
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