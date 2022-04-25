У Мін’юсті уточнили, кого з педагогів в окупації каратимуть за колабораціонізм

Освітян, які продовжують навчати дітей, перебуваючи в окупації, не вважатимуть колаборантами за сам факт викладання.

Заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць в інтерв'ю для "Укрінформу" роз'яснила, кому саме загрожує покарання за статтею Кримінального кодексу про колабораціонізм.

"Колаборант – це той, хто співпрацює або очолює органи якоїсь новоствореної квазіреспубліки.

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Якщо ж людина навіть в окупації просто продовжує належно виконувати свої обов'язки, покладені на неї державою Україна, – тут про колабораціонізм не йдеться", – наголосила Коломієць.

ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

За її словами, під дії санкції відповідної статті КК не підпадатимуть педагоги та інші працівники, які в окупації продовжили працювати на користь України.

Якщо вчитель в окупації продовжує навчати дітей за українською освітньою програмою, він не вважатиметься колабораціоністом.

"Колаборація – це умисна діяльність, коли людина фактично робить все, аби підірвати суверенітет держави, і в тому числі – отримати з цього собі якийсь зиск.

Йдеться про людей, які, маючи можливості, вчиняють активні дії для захоплення територій, і у тому числі співпрацюють з окупантом, аби ще й отримати якісь посади. Серед іншого також передають йому матеріальні ресурси", – пояснила заступниця глави Мін'юсту.

Зі слів Коломієць, людина, яка не змогла виїхати з тимчасово окупованого росіянами міста і не вчиняла антиукраїнських дій в умовах окупації, вважається заручником трагічних обставин, а не колабораціоністом.

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"Логічно, що, якщо людина не причетна до захоплення території, не здійснює активної передачі Росії документів, майна і всього іншого, що належить Україні, то вона просто заручник цих трагічних обставин", – підкреслила чиновниця.

Водночас понесуть покарання педагоги, які умисно пропагують російські наративи у закладах освіти, підтримують тимчасову окупацію та навчають дітей за російською програмою.

Також заступниця міністра юстиції на конкретному прикладі роз'яснила, чи вважатимуться колабораціоністами громадяни, які, працюючи в окупації, можуть отримувати заробітну плату у російських рублях:

"Є різні випадки. Якщо робітник гайки вкручує десь на заводі і за це зарплату отримує в рублях, то він же нічого протизаконного не чинить, цілісність України і нашу незалежність не підриває, просто у нього так складаються обставини.

Ми ж всі чудово розуміємо, що не у кожного є фізична та сімейна можливість виїхати з окупації, наприклад, батьки прикуті до ліжка або інші аспекти, які можуть людину не пускати".

При цьому Валерія Коломієць підкреслила, що наразі невідомо про конкретні випадки запровадження "рубльової зони".

Нагадаємо, "Українська правда. Життя" поспілкувалася з педагогом в окупації, яка продовжує працювати та викладати за українською програмою. Детальніше про те, як працюють вчителі в тимчасово окупованому місті Херсонщини можна прочитати у матеріалі: Як вчителю в окупації не стати зрадником? Історія педагога із захопленого міста Херсонщини.

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