Окупанти призначили електрика "директором" гімназії в Енергодарі

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
10479
19 квітня 2022

Окупаційна влада Енергодара, що у Запорізькій області, на чолі з колаборантом Андрієм Шевчиком призначила "директором" Енергодарської гімназії №2 колишнього електрика.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Так званим новим керівником освітнього закладу обрали Вадима Каретникова. Чоловік, за даними ОВА, є палким шанувальником "русского мира".

Раніше Каретников працював електриком на атомній електростанції і ніколи не мав жодного стосунку до освітян. Профільної освіти для такої посади у нього також немає, наголосили в ОВА.

Атомна електростанція в Енергодарі. OlyaSolodenko/ Depositphotos

"Запорізька АЕС і місто Енергодар досі захоплені та контролюються російськими військовими, але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговує український персонал, працюючи на потреби України. Ротація працівників відбувається", – повідомили у військовій адміністрації.

Кажуть, що формально російські окупанти у роботу станції не втручаються. Однак усі технічні рішення співробітники змушені погоджувати з військовим командиром росіян.

"Крім того, на ЗАЕС на зміну попередній бригаді прибула чергова бригада росатомівських "туристів"",  – розповідають у Запорізькій ОВА.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, що чекає на вчителів за викладання роспропаганди в окупації. 

Вас також може зацікавити:

Освітній омбудсмен назвав умову, за якої російську мову можуть викладати у школах

Чи треба продовжувати навчальний процес зараз? Нотатки вчителя

У РФ примусово русифікують депортованих з України вчителів та дітей – ЦПД

У Мелітополі окупанти змушують вчителів навчати російською

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


 5905
Суспільство

Великдень під обстрілами: як святкуватимуть Пасху церкви та чи варто йти до храмів

Яна Осадча
 43291
Суспільство

Ніхто не знає, що чекає на світ після ядерної війни. Краще не перевіряти. Інтерв'ю з істориком з ядерної зброї

Наталiя Бушковська
 30718
Суспільство

"Ці люди готові перевернути світ". Як Полтава стала буфером між тилом та фронтом

Денис Старостін

Головне на сайті


Суспільство

Великдень під обстрілами: як святкуватимуть Пасху церкви та чи варто йти до храмів

Яна Осадча
Готуємо паску із «Львівськими дріжджами» та допомагаємо ЗСУ ®
Війна не перешкода: у Києві з початку нападу РФ одружились 1800 пар
Окупанти призначили електрика "директором" гімназії в Енергодарі
Ув’язнений РФ журналіст Владислав Єсипенко став лауреатом премії Barbey Freedom to Write Award
Як вберегтися від ротавірусної інфекції і коли треба йти до лікаря? Пояснює МОЗ
Суспільство

Ніхто не знає, що чекає на світ після ядерної війни. Краще не перевіряти. Інтерв'ю з істориком з ядерної зброї

Наталiя Бушковська
Суспільство

"Ці люди готові перевернути світ". Як Полтава стала буфером між тилом та фронтом

Денис Старостін