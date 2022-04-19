Окупанти призначили електрика "директором" гімназії в Енергодарі

Окупаційна влада Енергодара, що у Запорізькій області, на чолі з колаборантом Андрієм Шевчиком призначила "директором" Енергодарської гімназії №2 колишнього електрика.

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Так званим новим керівником освітнього закладу обрали Вадима Каретникова. Чоловік, за даними ОВА, є палким шанувальником "русского мира".

Раніше Каретников працював електриком на атомній електростанції і ніколи не мав жодного стосунку до освітян. Профільної освіти для такої посади у нього також немає, наголосили в ОВА.

Атомна електростанція в Енергодарі. OlyaSolodenko/ Depositphotos

"Запорізька АЕС і місто Енергодар досі захоплені та контролюються російськими військовими, але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговує український персонал, працюючи на потреби України. Ротація працівників відбувається", – повідомили у військовій адміністрації.

Кажуть, що формально російські окупанти у роботу станції не втручаються. Однак усі технічні рішення співробітники змушені погоджувати з військовим командиром росіян.

"Крім того, на ЗАЕС на зміну попередній бригаді прибула чергова бригада росатомівських "туристів"", – розповідають у Запорізькій ОВА.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, що чекає на вчителів за викладання роспропаганди в окупації.

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