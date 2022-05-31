Депутати пропонують заборонити російську музику в публічних місцях, а квоти – зменшити

Депутати Верховної ради зареєстрували законопроєкт, у якому йдеться про заборону російської музики в публічних місцях, на радіо та ТБ.

Про це повідомив депутат фракції "Слуга народу" Олександр Санченко.

За його словами, законопроєкт має дві цілі.

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"Він повністю та безстроково обмежить присутність творчості російських артистів в українському просторі, в тому числі заборонить публічне виконання російських пісень, а також на радіо і ТБ", – зазначив нардеп.

Фото: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos

Також законопроєкт пропонує збільшити квоти для українського контенту. Це, за словами Санченка, дозволить укріпити позиції національного музичного продукту.

Водночас російських співаків, які засуджують агресію проти України, ця заборона омине.

Для цього у Раді національної безпеки та оборони створять та оновлюватимуть спеціальний Перелік музичних виконавців. Щоб потрапити до нього, росіянам треба буде подати заяву про включення до цього списку через Службу безпеки України.

Додатково у тексті законопроєкту є ще 2 пропозиції:

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збільшити до 40% частку пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення;

збільшити до 75% добового обсягу ведення передач державною мовою.

Нагадаємо, схожий законопроєкт про збільшення квот української музики та заборону російської у Верховній раді реєстрували 11 квітня. Проте його досі не ухвалили.