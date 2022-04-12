В Раді хочуть заборонити російську музику в ефірах та збільшити квоти україномовних пісень

Група депутатів хоче заборонити російськомовні пісні на радіо та телебаченні. Обмеження буде діяти до завершення війни з Росією.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 11 квітня.

Нове обмеження стосуватиметься не лише теле- та радіоефіру. Російську музику заборонять відтворювати у:

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навчальних та розважальних закладах;

закладах культури та відпочинку;

готельного та ресторанного бізнесу;

у кінотеатрах;

громадському транспорті.

Eric Nopanen / Unsplash

Водночас квоти україномовного музичного продукту мають збільшити. Їхня частка має складати не менше ніж 50% (замість 35%, які зараз прописані в Законі).

"Є необхідність створення закону про квотування української музики в радіоефірі музичних радіостанцій і телеканалів на рівні не менше 50% ефірного часу шляхом удосконалення закону про квоти 2016 року.

Помилки якого призвели до можливості маніпуляцій деякими радіостанціями і як наслідок – саботажу закону про квоти, а також у забороні відтворення музичної продукції походження держави-агресора", – пояснюють ініціатори законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, у 2016 році до закону "Про телебачення та радіомовлення" внесли зміни. В них зазначалось, що квоти україномовного продукту мають складати не менше 35% від загального обсягу пісень впродовж доби.

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