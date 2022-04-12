В Раді хочуть заборонити російську музику в ефірах та збільшити квоти україномовних пісень

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 квітня 2022

Група депутатів хоче заборонити російськомовні пісні на радіо та телебаченні. Обмеження буде діяти до завершення війни з Росією. 

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 11 квітня. 

Нове обмеження стосуватиметься не лише теле- та радіоефіру. Російську музику заборонять відтворювати у:

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  •  навчальних та розважальних закладах;
  • закладах культури та відпочинку;
  • готельного та ресторанного бізнесу;
  • у кінотеатрах;
  • громадському транспорті.
 Eric Nopanen / Unsplash

Водночас квоти україномовного музичного продукту мають збільшити. Їхня частка має складати не менше ніж 50% (замість 35%, які зараз прописані в Законі). 

"Є необхідність створення закону про квотування української музики в радіоефірі музичних радіостанцій і телеканалів на рівні не менше 50% ефірного часу шляхом удосконалення закону про квоти 2016 року. 

Помилки якого призвели до можливості маніпуляцій деякими радіостанціями і як наслідок – саботажу закону про квоти, а також у забороні відтворення музичної продукції походження держави-агресора", – пояснюють ініціатори законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, у 2016 році до закону "Про телебачення та радіомовлення" внесли зміни. В них зазначалось, що квоти україномовного продукту мають складати не менше 35% від загального обсягу пісень впродовж доби.

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