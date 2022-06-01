У Тернополі заборонили співати на вулицях пісні російською мовою

Яна Осадча журналіст
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1 червня 2022

У Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою.

Зокрема, не можна виконувати твори, які провокують розпал ворожнечі на національному, релігійному ґрунті чи мають нецензурний характер, йдеться у рішенні виконавчого комітету міської ради.

Музикантам заборонили виступати у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних засобів, а також у дні трауру, дні пам’яті та на час проведення культурно-масових заходів.

Окрім того, рішенням затвердили перелік локацій, умови та час проведення вуличних виступів у Тернополі.

 Фото: joyfull/Depositphotos

Як пояснив міський голова Сергій Надал, у місті є багато місцевих та музикантів з інших регіонів, які виступають та збирають кошти на потреби Збройних сил України.

"Тож, аби уникнути непорозумінь, скарг від тернополян та гостей міста на шум чи гучну музику, було визначено місця, де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу чи інструментів", – каже він.

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Усього в місті погодили 18 локацій для виступів. До того ж, на одній локації впродовж дня один музикант чи гурт можуть безперервно виступати не довше 2 годин.

Час між виступами різних музикантів повинен тривати не менше 30 хвилин.

Нагадаємо, в Україні пропонують заборонити російську музику в публічних місцях, на радіо та ТБ.




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