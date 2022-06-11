Скільки культурних пам'яток зруйнували росіяни в Україні? У Мінкульті назвали цифру

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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11 червня 2022

Від початку повномасштабної війни російські окупанти зруйнували чи пошкодили 388 культурних пам'яток

Такі дані озвучили в Міністерстві культури та інформаційної політики станом на 10 червня.

142 серед цих пам'яток – релігійні споруди, 51 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування.

Усього росіяни пошкодили та зруйнували 119 об’єктів культурної спадщини:

  • 21 – національного значення;
  • 91 – місцевого значення;
  • 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.
Фото: palinchak/Depositphotos

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На додачу до цього війська російських загарбників зруйнували 42 меморіальних пам’ятники на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку XXI ст.

Не оминули озброєною "увагою" російські війська і 30 будівель музеїв та заповідників.

Також в ході бойових дій постраждали 75 будинків культури, театри та бібліотеки.

"Портрет нашого ворога абсолютно зрозумілий - варвари", – кажуть у Мінкульті.

Нагадаємо, українці можуть долучитись до фіксації злочинів РФ і повідомити Мінкульт про руйнування пам'яток.

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