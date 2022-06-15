РФ воює проти культури: окупанти пошкодили або зруйнували в Україні понад 380 пам’яток

Російські окупанти від початку повномасштабної війни повністю зруйнували або пошкодили в Україні понад 380 пам'яток культурної спадщини.

Про це повідомила заступниця глави Міністерства культури та інформаційної політики Анастасія Бондар під час брифінгу 15 червня.

За її словами, росіяни завдають ударів по пам'ятках архітектури, археології, релігії та історії.

"На сьогодні зафіксовано вже більше 380 випадків руйнувань або пошкоджень наших пам’яток архітектури, археології, релігії та історії", – резюмувала Бондар.

Заступниця міністра культури також нагадала про проєкт Сulturecrimes, в рамках якого Мінкульт збирає інформацію, а також фото- та відеодокази злочинів російської армії проти культурної спадщини України.

"Цей ресурс дуже допомагає нам не тільки збирати інформацію про пошкоджені об’єкти, а й розуміти взагалі ступінь зруйнованості, а значить – і планувати майбутню відбудову та використовувати цю інформацію в майбутніх міжнародних судах", – наголосила Анастасія Бондар.

Фото- та відеодокази на платформі Сulturecrimes можуть бути використані для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.

Нагадаємо, російські окупанти зруйнували єдиний музей поета Єсеніна в Україні.