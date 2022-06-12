"Це не працює": гендиректор Українського інституту пропонує не викреслювати РФ зі світової культури, а посунути

Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко вважає, що радикальні заклики до бойкоту російської культури викликають негативну реакцію. Він пропонує не викреслювати РФ зі світової культури, а тимчасово "посунути вбік" на користь України.

Про це Шейко сказав в інтерв'ю Укрінформу.

На його думку, російські культурні діячі й самі здатні дискредитувати себе та РФ.

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"На користь Україні зіграла і пресконференція російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова в Каннах. До його постаті була велика увага, але вона не затьмарила Україну.

Навпаки, він дискредитував себе спробою відбілити репутацію російського олігарха Абрамовича, закликом зняти з нього санкції, закликом підтримувати російських військових, які їдуть в Україну вбивати, ґвалтувати і красти, та їхні родини", – наголосив гендиректор Українського інституту.

Володимир Шейко також підкреслив, що у заклику до призупинення культурної співпраці з РФ "немає нічого про викреслювання або заборону – це не працює". Він визнав, що "скасувати" російську культуру як таку – неможливо, і в Україні це розуміють.

"Ми не збираємося скасувати російську культуру як таку, бо розуміємо, що це неможливо і світ на це ніколи не погодиться", – заявив він.

Шейко переконаний, що чим радикальнішим є заклик до бойкоту, тим негативнішу зворотну реакцію він викликає. На підтвердження цьому він нагадав, як директор Каннського кінофестивалю Тьєррі Фремо назвав українців, які вимагали виключити фільм Сєрєбрєннікова з конкурсної програми, "радикалами" й "ультра".

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"Треба пояснювати нашу позицію виважено. Говорити, що це не заклик викреслити Росію із світової культури, а заклик тимчасового посунути Росію вбік на користь України. Дати нам змогу розповісти про себе. Це можливість, якої ми дуже довго не мали, зокрема, через зусилля Росії", – вважає Шейко.

Керівник Українського інституту переконаний, що другим меседжем, який Україна має доносити світу, є те, що "сьогодні російська культура не має для світу жодної доданої цінності".

Свою позицію він пояснює тим, що і сучасна, і класична культура РФ "виявилася абсолютно безпорадною, аби запобігти трагедії нищення України і радикалізації російського суспільства" та "подивитися на себе у дзеркало, осмислити відповідальність РФ за всі її злочини".

"Як і держава Росія не має доданої цінності – бо вона нищить усе, на чому цей світ будувався попередні 80 років", – заявив Володимир Шейко.

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Ба більше, зараз культура є інструментом впливу РФ у її неоколоніальній боротьбі проти України, вважає гендиректор інституту.

"За кордоном треба казати про те, що світ має розплющити очі і критично подивитися на те, що таке насправді сучасна Росія. У Франції, Німеччині, Італії – колишніх колоніальних імперіях – прийнято захоплюватись "великою російською культурою". Але критично перепрочитати її, позбутися ілюзій, визнати власну відповідальність – охочих небагато", – підкреслив Володимир Шейко.

Він переконаний, що краще навідріз відмовитися від презентації культури держави-агресора, доки триває війна, до повної деокупації захоплених росіянами територій України включно із Кримом і Донбасом.

Нагадаємо, Український інститут – державна установа, що належить до сфери управління Міністерства закордонних справ. Він представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном.