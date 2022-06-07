Картини, що читають руками. У США презентували новий вид мистецтва, винайдений українцями – ФОТО

У Нью-Йорку презентували унікальну колекцію картин, створених у техніці гесографія. Це новий вид мистецтва, що винайшли львів'яни – Олег та Олександр Денисенки.

Олександр Денисенко, який також є кінорежисером та арт-візіонером, переконаний, що мистецький винахід батька є внеском України у світове мистецтво, заявив він "УП. Життя".

Гесографія – інноваційне поєднанням прийомів гравюри, скульптури, левкасу і живопису.

Експозиція Денисенків, представлена зараз в Українському інституті Америки на Манхеттені, має назву ANTIQVITAS NOVA, що означає "Нова старовина". Колекція – уособлення сучасного українського епосу про одвічну боротьбу добра зі злом.

Олег Денисенко разом із сином Олександром винайшли новий вид мистецтва – гесографію

Мета виставки – не лише презентувати абсолютно інноваційну техніку створення картин, але й закликати до протистояння російській військовій агресії в Україні, наголошують Денисенки.

"Наша велика мрія, що українське мистецтво є частиною світового, а Україна – частиною західного цивілізованого світу. І щоб вона стала реальністю, нам потрібно спершу подолати "варварського російського ведмедя", – наголошує Олександр Денисенко.

Символом колекції є картина "Вдале полювання". На ній зображено вбитого ведмедя – один із символів держави-агресора, голову якого пробито списом, що увінчує тризуб – основний елемент державного герба України.

Символ колекції – картина "Вдале полювання"

"На картині "Вдале полювання" з пробитого списом черепа окупанта зростає тризуб. Це беззаперечне знамення долі агресора – відповідь вільного та незалежного народу України.

Гасло українців "Волію миру" натякає на добре відому істину: "Волієш миру – готуйся до війни"", – підкреслює Олександр.

"Мелодія надії" – зображає відважну та натхненну націю, покликання якої – подарувати світові надію, бути першопризвісником нового, навіть попри тягар відповідальності, що ліг на її плечі", – наголошують митці.

За словами Олега Денисенка, гесографія – це його "подорож світом мистецтва, тривалістю у понад тридцять років". Він наголосив, що простої відповіді на запитання, як довго створювалася колекція, що представлена у Нью Йорку – немає.

"Одразу згадалась історія про Пікасо та його малюнок на серветці у кафе. Самі картини, що в експозиції, виконувались протягом кількох років, але велика праця, що вкладена у створення картин – вимірюється десятиліттями", – наголосив митець.

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Персонажі робіт Денисенків – чарівники, міфічні створіння та біблійні герої. Майже кожна робота художника супроводжується каліграфічними написами.

Картини, створені у техніці "гесографія" унікальні тим, що поєднують та переосмислюють давні техніки, гравюри, скульптури, іконопису та малярства.

"Це картини, до яких можна торкатись і читати руками, адже гесографія запозичила чуттєву рельєфність скульптури. Від графіки – витонченість та символічний наратив: спілкуючись з сюжетом, ми пізнаємо себе, світ й себе у світі, опановуємо хаос у порядок, творимо сенси нашого буття.

Від сакрального мистецтва гесографія перейняла одухотвореність левкасу – традиційного матеріалу візантійських ікон, а від живопису – його високі емоції та барви", – підкреслює Олександр Денисенко.

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Головною частиною місії Денисенків є благодійна складова та підтримка Збройних сил України.

Олег та Олександр Денисенки долучились до ініціативи UCU Humanitarian aid Українського католицького університету, який є співорганізатором виставки. Митці спільно з Університетом, який на сьогодні залучив понад 3 мільйона доларів для подолання гуманітарної кризи в Україні, працюють на культурному фронті.

Виставка картин Денисенків у Нью-Йорку

Мистецтво Денисенків зацікавило й організаторів благодійного аукціону у Гарварді, які відвідали виставку. До участі в аукціоні вже відібрали кілька гесографій. Кошти, що будуть зібрані з продажу картин, спрямують на гуманітарні потреби України в умовах війни.

Виставка картин у серці Манхеттену, на "музейній милі" П'ятої авеню, триватиме до 15 липня.