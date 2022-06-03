23,5 тис. квітів: інсталяція "Привид Києва" потрапила до реєстру рекордів України

У Подільському районі столиці створили найбільшу в Україні інсталяцію з квітів. Вона присвячена "Привиду Києва".

Композицію внесли до Національного реєстру рекордів України, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Площа цього квітника 150 квадратних метрів, розмір 10 на 15 метрів, висадили тут 23,5 тисячі квітів. Саме ця композиція сьогодні внесена до Національного реєстру рекордів України в Номінації "Найбільша квітково-патріотична композиція", – сказав голова столиці.

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Він нагадав, що "привид Києва" – це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці.

"Привид Києва". Фото з сайту Віталія Кличка

Віталій Кличко також зазначив, що в Києві навесні створили близько трьох десятків патріотичних композицій та висадили близько 320 тисяч квітів.

Марка з кораблем. Фото з сайту Віталія Кличка

"Окрім української символіки – як тризуб, прапори, вишиванки, рушники, – були обрані також теми, що відображають сьогодення України.

Зокрема, квітник у вигляді знаменитої марки з російським кораблем, літака "Мрія", за основу якого взятий дитячий малюнок, а також зображення матері, яка годує малюка в метро", – пояснив мер столиці.

Квіткова інсталяція в Києві. Фото з сайту Віталія Кличка

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