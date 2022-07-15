З України намагалися незаконно вивезти 10 старовинних ікон. ФОТО

З України намагалися вивезти 10 старовинних ікон за підробленими документами.

Зокрема, за кордон хотіли незаконно транспортувати "Богородицю з немовлям", "Трійцю новозавітну", "Успіння Богородиці" та інші образи.

Одне відправлення прямувало з Києва до США, а три інших – з Харкова до Болгарії, повідомляє Київська митниця.

"Київські митники стали на заваді вивезенню за межі України в міжнародних поштових відправленнях десяти старовинних ікон за підробленими висновками мистецтвознавчої експертизи", – кажуть у відомстві.

Фото: Київська митниця

Деякі документи на витвори мистецтва були підроблені.

У деклараціях було вказано, що міжнародне відправлення містить сучасні ікони та картини.

Насправді ж виявилося, що у посилках були старовинні образи, кажуть митники.

Зловмисники намагалися вивезти такі ікони:

"Богородиця з немовлям" (2 штуки);

"Трійця новозавітна" (2 штуки);

"Успіння Богородиці";

"Богородиця Володимирська";

"Благовіщення";

"Спас Вседержитель";

"Голова Іоанна Предтечі";

"Святий Юстиніан".

"Трійця новозавітна"

Усі ікони супроводжувалися дозвільними актами мистецтвознавчої експертизи на право вивезення.

"Однак у київських митників виникли сумніви стосовно оригінальності цих дозволів, адже мистецтвознавчі документи на дві ікони, які прямували до США, мали явні ознаки сканованої копії", – йдеться у повідомленні.

"Успіння Богородиці"

Митники звернулися до експертів Національного художнього музею України.

Виявилося, що в музеї за цим номером зберігається експертний висновок на інший художній твір, а отже – документи підроблено.

"Благовіщення"

"Обидві ікони "Богородиця з немовлям" мають культурну цінність, зокрема, як приклад сприйняття не тільки професійного, але й народного українського іконопису західноєвропейської мистецької культури", – кажуть митники.

Ці два твори народних малярів з України, виготовлені в середині ХІХ-на початку ХХ століття, можуть бути вивезені за межі України лише за дозволом Міністерства культури на тимчасове зберігання.

У посилці було дві старовинні ікони "Богородиця з немовлям"

На решту ікон відправники надали документи, видані одним з обласних закладів культури – однак він не уповноважений видавати такі дозволи.

"Богородиця Володимирська"

Три з виявлених старовинних ікон мають середню художню та культурну цінність, пояснили митникам експерти.

"Трійця новозавітна"

Хоч інші 5 образів і не мають такої цінності, все одно необхідно мати дозвіл відповідних компетентних органів, щоб їх вивезти.

"Святий Юстиніан" (ліворуч) і "Спас Вседержитель" (праворуч)

Київські митники вилучили всі ікони.

Також вони склали 4 протоколи про порушення митних правил за статтями 473 та 483 Митного кодексу України.