З України намагалися незаконно вивезти 10 старовинних ікон. ФОТО

З України намагалися вивезти 10 старовинних ікон за підробленими документами.
Зокрема, за кордон хотіли незаконно транспортувати "Богородицю з немовлям", "Трійцю новозавітну", "Успіння Богородиці" та інші образи.
Одне відправлення прямувало з Києва до США, а три інших – з Харкова до Болгарії, повідомляє Київська митниця.
"Київські митники стали на заваді вивезенню за межі України в міжнародних поштових відправленнях десяти старовинних ікон за підробленими висновками мистецтвознавчої експертизи", – кажуть у відомстві.
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|Фото: Київська митниця
Деякі документи на витвори мистецтва були підроблені.
У деклараціях було вказано, що міжнародне відправлення містить сучасні ікони та картини.
Насправді ж виявилося, що у посилках були старовинні образи, кажуть митники.
Зловмисники намагалися вивезти такі ікони:
- "Богородиця з немовлям" (2 штуки);
- "Трійця новозавітна" (2 штуки);
- "Успіння Богородиці";
- "Богородиця Володимирська";
- "Благовіщення";
- "Спас Вседержитель";
- "Голова Іоанна Предтечі";
- "Святий Юстиніан".
|"Трійця новозавітна"
Усі ікони супроводжувалися дозвільними актами мистецтвознавчої експертизи на право вивезення.
"Однак у київських митників виникли сумніви стосовно оригінальності цих дозволів, адже мистецтвознавчі документи на дві ікони, які прямували до США, мали явні ознаки сканованої копії", – йдеться у повідомленні.
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|"Успіння Богородиці"
Митники звернулися до експертів Національного художнього музею України.
Виявилося, що в музеї за цим номером зберігається експертний висновок на інший художній твір, а отже – документи підроблено.
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|"Благовіщення"
"Обидві ікони "Богородиця з немовлям" мають культурну цінність, зокрема, як приклад сприйняття не тільки професійного, але й народного українського іконопису західноєвропейської мистецької культури", – кажуть митники.
Ці два твори народних малярів з України, виготовлені в середині ХІХ-на початку ХХ століття, можуть бути вивезені за межі України лише за дозволом Міністерства культури на тимчасове зберігання.
|У посилці було дві старовинні ікони "Богородиця з немовлям"
На решту ікон відправники надали документи, видані одним з обласних закладів культури – однак він не уповноважений видавати такі дозволи.
|"Богородиця Володимирська"
Три з виявлених старовинних ікон мають середню художню та культурну цінність, пояснили митникам експерти.
|"Трійця новозавітна"
Хоч інші 5 образів і не мають такої цінності, все одно необхідно мати дозвіл відповідних компетентних органів, щоб їх вивезти.
|"Святий Юстиніан" (ліворуч) і "Спас Вседержитель" (праворуч)
Київські митники вилучили всі ікони.
Також вони склали 4 протоколи про порушення митних правил за статтями 473 та 483 Митного кодексу України.
|Ікона "Голова Іоанна Предтечі"
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