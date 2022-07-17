"Ми – живі": актори з розбомбленого драмтеатру в Маріуполі дали першу виставу в Ужгороді

16 липня в Ужгороді актори розбомбленого Маріупольського театру зіграли свою першу виставу після трагедії.

Вони показали п'єсу про Василя Стуса "Крик нації" на сцені Закарпатського обласного музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв, повідомляє "Укрінформ".

Виставу ще раз покажуть 17 та 23 липня.

Дату прем'єри обрали не випадково – у цей день 4 місяці тому росіяни скинули надпотужну авіабомбу на їхню альма-матер.

Фото: Донецька обласна військова адміністрація

"Відтак ми рівно через чотири місяці після цього прем'єрою вистави про Стуса заявили про себе усьому світу: ми – живі", – сказала режисерка та директорка Маріупольського театру Людмила Колосович.

З цією виставою трупа планує турне до Польщі, Франції та Словаччини – вже є попередні домовленості про показ.

Фото: Людмила Колосович

Акторів та режисерку нагородили почесними знаками "За розвиток Донеччини" після прем'єри.

Відомо, що з 200 працівників театру виїхали з окупованого міста та захотіли відновити свій театр лише семеро учасників та керівниця.