У Барселоні стартує виставка українських митців, кошти з якої підуть на ЗСУ

У Барселоні відкриється виставка 13 українських митців "Точка в часі. Монолог", присвячена війні.

Виставка стартує 21 липня о 19:00 в іспанській галереї Imaginart Gallery, триватиме до 26 серпня.

На виставці будуть представлені роботи таких українських митців, як Анастасія Лелюк, Лада Вербіна, Анна Верещака, Олексій Щербак, Роман Ногін та інші.

Вони створювали роботи спеціально для виставки протягом 2 місяців війни. Усі виручені кошти з продажу картин планують пожертвувати на ЗСУ.

У Барселоні відкриється виставка 13 українських митців "Точка в часі. Монолог"

Кураторкою проєкту стала мисткиня Аґлая Ногіна – вона ініціювала створення проєкту в Барселоні.

Спершу запропонувала ідею власнику Imaginart Gallery, а згодом і художникам, робити яких представлені на експозиції.

"Ця виставка – проєкт, у якому відбувається продовження виставкової діяльності, яку, спільно з цими художниками, ми розпочали в Києві декілька років назад. І звісно, однією з основних цілей, які об‘єднали нас зараз, є допомога в зборі коштів на підтримку ЗСУ", – каже мисткиня.

Виставка стартує 21 липня о 19:00 в іспанській галереї Imaginart Gallery

Митці почали створювати картини, підтримуючи контакт одне з одним, щоб вийшов своєрідний монолог.

"І хоча голоси ці зовсім різні, головний наратив монологу – це точка в часі, яка докорінно змінила наші життя", – йдеться в описі проєкту.

Кураторкою проєкту стала мисткиня Аґлая Ногіна

"На відміну від попередніх експірієнсів, на цей раз ми відштовхувалися не від готових творів. Все почалося з того, що протягом перших 2 місяців ми почали говорити.

Кожен художник, перебуваючи в різних точках України і Європи, ділився своєю історією, в якій він або вона опинився. Ми відновили з‘язок", – розповідає Аґлая Ногіна.

Для когось цей проєкт став причиною відновити мистецьку діяльність після паузи, а для когось – логічним продовженням боротьби на креативному фронті, каже кураторка.

Усі виручені кошти з продажу картин планують пожертвувати на ЗСУ

"Найцікавішим для мене, як для кураторки, було слідкувати за створенням нового, унікального світу, який нам вдалося виростити на відстані.

Цей світ став причиною нашої першої реальної зустрічі з більшістю художників за останні 4 місяці, а також, я вірю, що він стане певним вікном у війну для місцевих жителів", – наголошує мисткиня.

Для когось цей проєкт став причиною відновити мистецьку діяльність після паузи

Нагадаємо, раніше картини українських митців про війну виставили на аукціон у музеї Christine König Gallery та аукціонному домі Dorotheum у Відні.

Найдорожча картина пішла з молотка за 5 тисяч євро, а кошти спрямували на проєкт для українських дітей KIDSʼ SHELTER.