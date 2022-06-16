Мистецтво за 107 днів війни: українські митці продають картини на благодійному аукціоні

Картини українських митців про війну виставили на аукціон у музеї Christine König Gallery та аукціонному домі Dorotheum у Відні.
З молотка підуть 22 картини сучасних українських митців, створені з 24 лютого.
Зокрема, на аукціон виставили роботи Нікіти Кадана, Алевтини Кахідзе, Влади Ралко, Маші Шубіної, Kinder Album та інших художників.
Аукціон під назвою After February 24 триватиме з 10 по 17 червня (до 17:00 за австрійським часом).
Про це розповідає директорка фонду Київської школи економіки Світлана Денисенко у Facebook.
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|Картина: Kinder Album, Ukraine Will Resist/Christine König Galerie Instagram
Переглянути і придбати лоти можна на сайті аукціонного дому за цим посиланням.
Ставки починаються з 500 євро: початкову вартість картин визначали самі художники.
|Vlada Ralko, Mother of a Russoldier
Усі зібрані кошти передадуть на проєкт для українців KIDSʼ SHELTER, який ініціювали Володимир Кадигроб, Нікіта Кадан та архітектори Peker & Partners.
"Володимир зібрав цілу колекцію робіт українських митців і мисткинь за 107 днів війни. І на 108-й день – виставив їх на міжнародному аукціоні", – пише Денисенко.
|Masha Reva, People and the earth
У рамках проєкту KIDSʼ SHELTER колишню турбазу в Карпатах облаштують для українських дітей.
Там зможуть жити та навчатися близько 40 школярів та їхніх сімей, які втратили житло.
|Nikita Kadan, We Are The Price
Збір коштів організовує Благодійний фонд Friends of KSE.
"Пишаються, що збір коштів фасилітує Благодійний фонд Friends of KSE, заснований нашою сестринською організацією у Швеції для підтримки діяльності KSE у часи війни", – додає Світлана Денисенко.
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