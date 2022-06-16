Мистецтво за 107 днів війни: українські митці продають картини на благодійному аукціоні

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 червня 2022

Картини українських митців про війну виставили на аукціон у музеї Christine König Gallery та аукціонному домі Dorotheum у Відні.

З молотка підуть 22 картини сучасних українських митців, створені з 24 лютого.

Зокрема, на аукціон виставили роботи Нікіти Кадана, Алевтини Кахідзе, Влади Ралко, Маші Шубіної, Kinder Album та інших художників.

Аукціон під назвою After February 24 триватиме з 10 по 17 червня (до 17:00 за австрійським часом).

Про це розповідає директорка фонду Київської школи економіки Світлана Денисенко у Facebook.

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 Картина: Kinder Album, Ukraine Will Resist/Christine König Galerie Instagram

Переглянути і придбати лоти можна на сайті аукціонного дому за цим посиланням.

Ставки починаються з 500 євро: початкову вартість картин визначали самі художники.

Vlada Ralko, Mother of a Russoldier

Усі зібрані кошти передадуть на проєкт для українців KIDSʼ SHELTER, який ініціювали Володимир Кадигроб, Нікіта Кадан та архітектори Peker & Partners.

"Володимир зібрав цілу колекцію робіт українських митців і мисткинь за 107 днів війни. І на 108-й день – виставив їх на міжнародному аукціоні", – пише Денисенко.

 Masha Reva, People and the earth

У рамках проєкту KIDSʼ SHELTER колишню турбазу в Карпатах облаштують для українських дітей.

Там зможуть жити та навчатися близько 40 школярів та їхніх сімей, які втратили житло.

 Nikita Kadan, We Are The Price

Збір коштів організовує Благодійний фонд Friends of KSE.

"Пишаються, що збір коштів фасилітує Благодійний фонд Friends of KSE, заснований нашою сестринською організацією у Швеції для підтримки діяльності KSE у часи війни", – додає Світлана Денисенко.

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