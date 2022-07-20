У Рівному організували збір російської літератури на макулатуру

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 липня 2022

У низці бібліотек Рівного відкрили збір книжок російської літератури. 

Їх прийматимуть, щоб відправити на макулатуру, повідомляють у Рівненькій міськраді.

Усі виручені кошти з переробки книжок, написаних мовою країни-агресора, перерахують на допомогу Збройним силам України. 

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Таким чином, зазначають у міськраді, дерусифікація допоможе наблизити перемогу.

 На макулатуру! Фото: Yuliasis / Depositphotos

Акція проходить під гаслом: "Російську літературу на макулатуру, а гроші – на ЗСУ!".

Книги можна здати в таких пунктах:

  • центральна міська бібліотека ім. Короленка (вул. Київська, 44);
  • центральна дитяча бібліотека (вул. Гагаріна,67);
  • бібліотека-філія №2 (вул. Залізнична, 6);
  • бібліотека-філія №3 (вул. Соборна, 416);
  • бібліотека-філія №4 (вул. Олексинська, 12-в);
  • бібліотека-філія №5 (вул. Тиннівська, 63);
  • бібліотека-філія №6 (вул. Чорновола, 101-е);
  • бібліотека-філія №7 (вул. Вітебська, 3-б);
  • бібліотека-філія № 9 (вул. С.Бандери, 9а);
  • бібліотека-філія №10 (вул. Гагаріна, 67);
  • бібліотека-філія в Квасилові (смт Квасилів, вул.Б.Хмельницького, 2).

Нагадаємо, в Інституті книги заявляли, що доведеться вилучити понад 100 млн пропагандистської літератури з бібліотечних фондів.

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