Жодної літератури з РФ: Рада заборонила імпорт російськомовних книжок

Депутати Верховної Ради проголосували за заборону імпорту російськомовної літератури.
Обмеження діятимуть на книжки з Росії та Білорусі, йдеться у тексті закону.
Заборона також стосується видань, автори яких мали російське громадянство.
З 1 січня 2023 року книги видаватимуться і розповсюджуватимуться виключно державною українською мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами Європейського Союзу.
|Фото: Skat_36 / Depositphotos
Інші книги мають бути мовою оригіналу або перекладені українською.
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Виключеннями до цих заборон може бути, якщо фізична особа ввозить літературу не з метою розповсюдження та за умов:
- ввезення видавничої продукції здійснюється в ручній поклажі або супроводжуваному багажі;
- загальна кількість видавничої продукції не перевищує 10 примірників;
- видавнича продукція відсутня в Реєстрі видавничої продукції антиукраїнського змісту.
Нагадаємо, відповідний законопроєкт зареєстрували 13 червня.
Раніше директорка Інституту книги заявляла, що з бібліотечних фондів по всій країні доведеться вилучити понад 100 млн примірників пропагандистської літератури.
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