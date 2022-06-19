Жодної літератури з РФ: Рада заборонила імпорт російськомовних книжок

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 червня 2022

Депутати Верховної Ради проголосували за заборону імпорту російськомовної літератури.

Обмеження діятимуть на книжки з Росії та Білорусі, йдеться у тексті  закону.

Заборона також стосується видань, автори яких мали російське громадянство.

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З 1 січня 2023 року книги видаватимуться і розповсюджуватимуться виключно державною українською мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами Європейського Союзу.

 Фото: Skat_36 / Depositphotos

Інші книги мають бути мовою оригіналу або перекладені українською.

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Виключеннями до цих заборон може бути, якщо фізична особа ввозить літературу не з метою розповсюдження та за умов:

  • ввезення видавничої продукції здійснюється в ручній поклажі або супроводжуваному багажі;
  • загальна кількість видавничої продукції не перевищує 10 примірників;
  • видавнича продукція відсутня в Реєстрі видавничої продукції антиукраїнського змісту.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт зареєстрували 13 червня. 

Раніше директорка Інституту книги заявляла, що з бібліотечних фондів по всій країні доведеться вилучити понад 100 млн примірників пропагандистської літератури.

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