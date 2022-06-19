Жодної літератури з РФ: Рада заборонила імпорт російськомовних книжок

Депутати Верховної Ради проголосували за заборону імпорту російськомовної літератури.

Обмеження діятимуть на книжки з Росії та Білорусі, йдеться у тексті закону.

Заборона також стосується видань, автори яких мали російське громадянство.

З 1 січня 2023 року книги видаватимуться і розповсюджуватимуться виключно державною українською мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами Європейського Союзу.

Інші книги мають бути мовою оригіналу або перекладені українською.

Виключеннями до цих заборон може бути, якщо фізична особа ввозить літературу не з метою розповсюдження та за умов:

ввезення видавничої продукції здійснюється в ручній поклажі або супроводжуваному багажі;

загальна кількість видавничої продукції не перевищує 10 примірників;

видавнича продукція відсутня в Реєстрі видавничої продукції антиукраїнського змісту.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт зареєстрували 13 червня.

Раніше директорка Інституту книги заявляла, що з бібліотечних фондів по всій країні доведеться вилучити понад 100 млн примірників пропагандистської літератури.