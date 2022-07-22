В Україні NFT-музей зібрав 1 млн доларів для ЗСУ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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22 липня 2022

Перший в Україні NFT-музей MetaHistory зумів зібрати мільйон доларів за час повномасштабної війни.

Кошти відправлять на допомогу ЗСУ, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Усі виручені кошти від продажу попередніх двох NFT-колекцій команда проєкту переказала криптофонду Aid For Ukraine для допомоги ЗСУ.

Ми вже придбали автомобілі на передову, техніку та багато необхідної амуніції для наших захисників", – йдеться в повідомленні.

Приклад NFT-артів. Фото: музей MetaHistory

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Музей також перерахує ЗСУ гроші, зароблені від продажу третьої NFT-колекції Warline, яка вже доступна на сайті музею.

Віртуальні експонати дозволяють побачити перебіг військових дій від початку повномасштабної війни.

 Приклад NFT-артів. Фото: музей MetaHistory

Також за допомогою зібраних коштів з продажу NFT-артів планують відновити і зруйновані росіянами пам'ятки, повідомили в Мінкульті.

Для цього у MetaHistory презентували колекцію найкращих українських цифрових художників.

Нагадаємо, раніше УП.Життя розповідала про те, як українські NFT-митці працюють з цією технологією та заробляють для ЗСУ під час війни.

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