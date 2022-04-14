Для потреб України: дизайнери продають зображення Медведчука на NFT-аукціоні. ФОТО

Львівська студія m81studio створила NFT-зображення затриманого проросійського депутата від забороненої партії ОПЗЖ й кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це m81studio повідомили на сторінці в Instagram.

"Ми не втрималася і вирішили зробити NFT з головним мемом сьогодення. Виставили Медведчука в стилі Воргола (Енді Воргол, американський художник і дизайнер – ред.) на аукціон", – зазначили дизайнери.

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NFT-зображення повторює вже славнозвісне фото Медведчука у кайданках під час затримання, яке породило сотні мемів.

NFT-зображення Віктора Медведчука

Придбати NFT-зображення можна на платформі OpenSea до 27 квітня. Початкова ціна – 0.1 ETH (близько 311 доларів США).

Зібрані на аукціоні кошти команда обіцяє передати волонтерам.

"Продаємо кремлівського агента Медведчука для потреб України. Він не був ні вірним адвокатом Стуса (українського поета, критика літератури, журналіста та активного учасника українського дисидентського руху), ні вірним українцем.

Ми звикли, що Медведчук корумпований, але нарешті його продають, щоб він приносив користь Україні, а не для власного збагачення", – так описали NFT-зображення дизайнери на платформі OpenSea.

Нагадаємо, про затримання проросійського депутата Віктора Медведчука Служба безпеки України повідомила 12 квітня. Ця новина породила величезну кількість реакцій у суспільстві.

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Реакція дружини Медведчука, Оксани Марченко, на затримання чоловіка з’явилася лише на наступний день.

У відеозверненні до президента Володимира Зеленського Марченко зухвало заявила, що Медведчук не порушував ніяких законів України, не полишав її територію, і "завжди був за мир", а його "переслідування є політичним". У відповідь на такі заяви "паломниці" Марченко соцмережі також вибухнули мемами.

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