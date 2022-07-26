Мінкульт презентував айдентику до Дня Державності України. ФОТО

Згідно з указом президента, 28 липня в Україні відзначають День Державності.
На честь свята у Міністерстві культури та інформаційної політики представили візуальну символіку.
"Ця айдентика створена для того, щоб викликати відчуття єдності, адже у всіх нас, як українців, один символ – тризуб.
Окрім цього, завдяки даній кампанії ми знищуємо міф про те, що Україна – молода держава, адже наш герб походить від родового знаку Рюриковичів, а саме від знаку Володимира Великого, а це є прямим свідченням нашої тисячолітньої історії", – пояснюють автори айдентики.
|Айдентика Дня Державності
Вони зазначають, що патерн створюється завдяки поєднанню різних тризубів з наших чотирьох категорій і кольорових квадратів.
Креатори використали нейтральні кольори:
- тілесний;
- малиновий (як на козацьких хорогвах);
- жовтий (як скотч і у військових);
- синій з українського прапора.
|Постер до свята
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|Постер до Дня Державності
Кожен з тризубів у патерні має своє значення. Вони є символом боротьби, незалежності, історії та ідентичності.
|Айдетинка на посторі
Нагадаємо, в основі концепції Дня Державності України покладена ідея утвердження зв’язку українців крізь віки та покоління. Цьогоріч його відзначатимуть вперше.
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