Мінкульт презентував айдентику до Дня Державності України. ФОТО

Згідно з указом президента, 28 липня в Україні відзначають День Державності.

На честь свята у Міністерстві культури та інформаційної політики представили візуальну символіку.

"Ця айдентика створена для того, щоб викликати відчуття єдності, адже у всіх нас, як українців, один символ – тризуб.

Окрім цього, завдяки даній кампанії ми знищуємо міф про те, що Україна – молода держава, адже наш герб походить від родового знаку Рюриковичів, а саме від знаку Володимира Великого, а це є прямим свідченням нашої тисячолітньої історії", – пояснюють автори айдентики.

Айдентика Дня Державності

Вони зазначають, що патерн створюється завдяки поєднанню різних тризубів з наших чотирьох категорій і кольорових квадратів.

Креатори використали нейтральні кольори:

тілесний;

малиновий (як на козацьких хорогвах);

жовтий (як скотч і у військових);

синій з українського прапора.

Постер до свята

Постер до Дня Державності

Кожен з тризубів у патерні має своє значення. Вони є символом боротьби, незалежності, історії та ідентичності.

Айдетинка на посторі

Нагадаємо, в основі концепції Дня Державності України покладена ідея утвердження зв’язку українців крізь віки та покоління. Цьогоріч його відзначатимуть вперше.