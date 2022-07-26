Мінкульт презентував айдентику до Дня Державності України. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 липня 2022

Згідно з указом президента, 28 липня в Україні відзначають День Державності.

На честь свята у Міністерстві культури та інформаційної політики представили візуальну символіку, яку розробила креативна агенція Provid.

"Ця айдентика створена для того, щоб викликати відчуття єдності, адже у всіх нас, як українців, один символ – тризуб. 

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Окрім цього, завдяки даній кампанії ми знищуємо міф про те, що Україна – молода держава, адже наш герб походить від родового знаку Рюриковичів, а саме від знаку Володимира Великого, а це є прямим свідченням нашої тисячолітньої історії", – пояснюють автори айдентики. 

 Айдентика Дня Державності

Вони зазначають, що патерн створюється завдяки поєднанню різних тризубів з наших чотирьох категорій і кольорових квадратів. 

Креатори використали нейтральні кольори:

  • тілесний;
  • малиновий (як на козацьких хорогвах); 
  • жовтий (як скотч і у військових);
  • синій з українського прапора.
 Постер до свята

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 Постер до Дня Державності

Кожен з тризубів у патерні має своє значення. Вони є символом боротьби, незалежності, історії та ідентичності. 

 Айдетинка на посторі

Нагадаємо, в основі концепції Дня Державності України покладена ідея утвердження зв’язку українців крізь віки та покоління. Цьогоріч його відзначатимуть вперше.

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