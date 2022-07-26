Соломоплетіння та кримськотатарські страви: нематеріальною культурною спадщиною України визнали нові елементи

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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26 липня 2022

До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України включили три нових елементи.

Відповідний указ 25 липня підписав глава відомства Олександр Ткаченко.

"Сьогодні Національний перелік поповнився трьома новими елементами, що представляють українську культуру в її багатому розмаїтті, презентуючи як українське традиційне ремесло, так і традиційні страви кримськотатарського та угорського народів. 

Утім, найголовніше, що це ще одне свідчення життя і розвитку української культури та українських громад навіть попри війну", – наголосив міністр.  

Відтак, новими елементами нематеріальної культурної спадщини України тепер є:

  • "Традиція соломоплетіння у Турійській громаді Волинської області";
 Фото: МКІП
  • "Практика та культурний контекст приготування "чіберек" та "янтик" – традиційних страв кримських татар";
 Фото: МКІП
  • "Сливовий леквар" – традиція приготування та культура споживання на Закарпатті".
 Фото: МКІП

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Наразі Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України має уже 50 елементів.

Нагадаємо, на початку липня Мінкульт розширив перелік нематеріальної культурної спадщини 21 елементом.

А до цього ЮНЕСКО внесла український борщ до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони.




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