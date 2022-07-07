Писанка і харківське коцарство: нематеріальною культурною спадщиною України визнали ще 21 елемент

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
13441
7 липня 2022

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли ще 21 новий елемент.

Міністр культури та інформаційної політики підписав відповідний наказ 6 липня.

За його словами, нові елементи Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини представляють всю Україну.

Реклама:

"І це дуже важливо, оскільки свідчить про незламність української культури та її життєздатність, попри всі намагання російського агресора знищити нашу ідентичність", – наголосив глава Мінкульту.

 Фото: TYNZA/Depositphotos

Читайте також: Косівська кераміка оживе: у місті відновлять виробництво кахлів

До цього перелік нематеріальної культурної спадщини України нараховував 26 елементів, тепер – 47. Зокрема, до нього включили:

  • Традицію приготування яворівського пирога;
  • Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі;
  • Традиційне харківське коцарство;
  • Новорічну традицію буковинського маланкування;
  • Особливості виконання клезмерської музики Подільського (Кодимського) району Одеської області;
  • Різдвяний обряд "Мошу" (обряд чоловічої коляди);
  • Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки;
  • Музей традиційного народного мистецтва як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини;
  • Знання, навички та звичаї, пов’язані з приготуванням традиційної страви "Міліна";
  • Метод будівництва "суха кладка";
  • Бузинник – десертну страву з бузини, традиції її приготування та споживання;
  • Традицію приготування обрядової страви "крупки" с. Мостове Андрушівської громади Житомирської області;
  • Знання і практики приготування сахновщинського короваю;
  • Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки;
  • Звичай і технологію приготування святкової та поминальної каші у місті Авдіївка Донецької області;
  • Традицію лозоплетіння в с. Іза Хустського району;
  • Міжнародний Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях";
  • Гуцульську бриндзю;
  • Культуру приготування та споживання плацинди у селах долини річки Фрумушика;
  • Українську писанку: традицію і мистецтво;
  • Бортництво Київської області.

Поповненням переліку української нематеріальної культурної спадщини займалася експертна ради при Мінкульті.

У відомстві підкреслили, що відповідний Нацперелік не вичерпний – наразі тривають консультації щодо внесення десятка нових елементів.

Нагадаємо, український борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. 

Реклама:

Читайте також: Слово "блєдіна", яким називають російські ракети, внесли до словника Urban Dictionary


Реклама:


Реклама:
 1701
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2756
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20365
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій