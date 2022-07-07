Писанка і харківське коцарство: нематеріальною культурною спадщиною України визнали ще 21 елемент

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли ще 21 новий елемент.

Міністр культури та інформаційної політики підписав відповідний наказ 6 липня.

За його словами, нові елементи Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини представляють всю Україну.

"І це дуже важливо, оскільки свідчить про незламність української культури та її життєздатність, попри всі намагання російського агресора знищити нашу ідентичність", – наголосив глава Мінкульту.

До цього перелік нематеріальної культурної спадщини України нараховував 26 елементів, тепер – 47. Зокрема, до нього включили:

Традицію приготування яворівського пирога;

Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі;

Традиційне харківське коцарство;

Новорічну традицію буковинського маланкування;

Особливості виконання клезмерської музики Подільського (Кодимського) району Одеської області;

Різдвяний обряд "Мошу" (обряд чоловічої коляди);

Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки;

Музей традиційного народного мистецтва як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини;

Знання, навички та звичаї, пов’язані з приготуванням традиційної страви "Міліна";

Метод будівництва "суха кладка";

Бузинник – десертну страву з бузини, традиції її приготування та споживання;

Традицію приготування обрядової страви "крупки" с. Мостове Андрушівської громади Житомирської області;

Знання і практики приготування сахновщинського короваю;

Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки;

Звичай і технологію приготування святкової та поминальної каші у місті Авдіївка Донецької області;

Традицію лозоплетіння в с. Іза Хустського району;

Міжнародний Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях";

Гуцульську бриндзю;

Культуру приготування та споживання плацинди у селах долини річки Фрумушика;

Українську писанку: традицію і мистецтво;

Бортництво Київської області.

Поповненням переліку української нематеріальної культурної спадщини займалася експертна ради при Мінкульті.

У відомстві підкреслили, що відповідний Нацперелік не вичерпний – наразі тривають консультації щодо внесення десятка нових елементів.

Нагадаємо, український борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.