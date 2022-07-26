Естонія заборонила в’їзд російському гурту "Руки Вверх!"

Естонія ввела п'ятирічну заборону на в'їзд до країни для російського гурту "Руки Вверх!".

Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ Естонії, повідомляє "Укрінформ".

Глава відомства Урмас Рейнсалу аргументував заборону перетинати естонський кордон тим, що РФ, намагаючись досягти своїх цілей, продовжує масово вбивати людей та за будь-якої можливості атакувати Україну.

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Він назвав дії країни-агресора абсолютно неприйнятними, а цілі – невиправданими.

Фото з офіційного сайту російського гурту "Руки Вверх", яким заборонили в'їзд до Естонії на 5 років

"Туристичні та розважальні поїздки громадян Росії не виправдані, особливо в контексті прийняття російських артистів, які відвідують окуповані РФ українські регіони з концертами на підтримку окупантів. Рішення МВС про відмову у в'їзді до Естонії членам гурту "Руки Вверх!" є єдино правильним", – наголошує Рейнсалу.

Російський гурт "Руки Вверх!" не лише приїжджав із концертами на тимчасово окуповані РФ території України, але й брав участь у пропагандистському мітингу-концерті на підтримку війни в Україні, який проходив у Лужніках.

Глава МЗС підкреслив, що Естонія непохитно підтримує Україну, а "путінський терор щодо України та українців є також загрозою безпеці Естонії та Європи".

До переліку російських артистів, кому заборонено в'їжджати на територію Естонії протягом п'яти років, раніше потрапили Філіп Кіркоров та Поліна Гагаріна, які підтримують режим президента РФ.

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