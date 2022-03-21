Лобода, Стужук, Кива: в Україні створили список зірок, які підтримують РФ чи замовчують війну

В Україні створили платформу theylovewar.com зі списком артистів, блогерів та політиків, які підтримують війну проти України.

У список вносять тих, хто підтримує або мовчки толерує війну і путінський режим, поширює фейки про війну РФ проти України, замовчує дії агресора тощо.

Туди вже потрапили десятки українських зірок, зокрема співачка Світлана Лобода, блогерка Софія Стужук, ведуча Регіна Тодоренко, репер Джиган, низка політиків тощо.

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Ініціативу розробив український блогер та продюсер Петро Заставний, а список наповнює Марина Сікорська.

Для цього автори ідеї використали зокрема "Дошку ганьби", яку збирає "Детектор медіа", повідомляє видання.

Хто у "чорному списку"?

Список поділений на три частини: артисти, інфлюенсери, політичні діячі.

У theylovewar переважають російські зірки, але є чимало українців.

Усі вони працювали на країну-агресора та/або потрапляли у політичні скандали.

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Серед артистів українського походження до списку потрапили:

Блогерка і ведуча Регіна Тодоренко – замовчування агресора та реальної ситуації в Україні);

– замовчування агресора та реальної ситуації в Україні); Співачка Ані Лорак – замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Мовчазна підтримка путінського режиму.

– замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Мовчазна підтримка путінського режиму. Пропагандистка Сніжана Єгорова – підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Українофобство.

– підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Українофобство. Співачка Анна Asti – мовчазна підтримка путінського режиму.

– мовчазна підтримка путінського режиму. Репер Джиган – мовчазна підтримка путінського режиму.

– мовчазна підтримка путінського режиму. Співак Artik – мовчазна підтримка путінського режиму.

– мовчазна підтримка путінського режиму. Співачка Марі Краймбрері – мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

– мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Співачка Анна Сєдокова – мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

– мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Співачка Світлана Лобода – замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

– замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Співачка Таїсія Повалій – замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

– замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Естрадний співак Вадим Казаченко – пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Блогери українського походження:

Софія Стужук – мовчазна підтримка путінського режиму. Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні.

Водночас майже за місяць після початку повномасштабного вторгнення Стужук порушила мовчання й опублікувала антивоєнний допис.

Юлія Привалова (Невістка Кернеса і власниця ТМ Yaro) – українофобство.

("Зараз соцмережі Юлі за Україну, але українофобні анекдоти в коментарях під власними фото…" – коментують автори списку).

Олєчка Фомочка – пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

– пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України. Тетяна Поп – пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Політики українського походження:

Дмитро Співак (ексдепутат Одеської міськради)

Розповідав, що війну в Україні провокує США. Жалівся на "американські біолаборатоії" в Україні.

Ще пів року тому закликав до нейтралітету нашої держави, бо "війни з росією не буде".

Нестор Шуфрич (нині заборонена в Україні партія "ОПЗЖ")

Один із найяскравіших представників партії "Опозиційна платформа – За життя", який вирішив допомогти Росії у війні.

"Поки Путін даремно залякує українців, його політичні прокладки нав’язують вимоги Кремля. Жодного засудження дій Росії (замість нападу – "ескалація")", – кажуть укладачі списку.

Євген Мураєв (нині заборонена в Україні партія "Наші")

Раніше називав Олега Сенцова терористом, розповідав про громадянську війну в Україні, вважав НАТО "союзом нацистів", звинувачував київську владу в анексії Криму та інших "провокаціях Росії".

24 лютого опублікував допис у Facebook, де звинуватив у війні Україну.

Пропагандистка Тетяна Монтян

Підтримка путінського режиму. Раніше вже кликала Путіна та допомагала Росії демонізувати Україну в ООН.

Відкрито радіє російському вторгненню та говорить про зміну прапорів.

Олена Бондаренко (колишня "Партія Регіонів")

Підтримка путінського режиму.

Раніше раділа визнанню республік на окупованих територіях Донеччини і Луганщини Росією, часто транслювала пропагандистські наративи у проросійських медіа.

Пропагандист Михайло Міщанюк

Підтримка путінського режиму.

Проросійський телевізійний коментатор. Продовжує заперечувати війну з Росією навіть зараз.

Ілля Кива ("ОПЗЖ")

Пропаганда путінського режиму та підтримка війни проти України.

Напередодні вторгнення розмістив відео, у якому закликав Путіна звільнити Україну.

Після цього у своєму телеграм-каналі постійно радіє "успіхам" агресора.

Юрій Дудкін (був підозрюваний у держзраді)

Виправдовував анексію Криму, нав'язував брехню про громадянську війну, звинувачував Україну в планах на наступ на окуповані території.

Возвеличував російську армію.

Згодом опублікував звернення проти російської агресії.

Пропагандист Олексій Калініченко

Після початку російського наступу звинуватив Україну у нацизмі, висміяв збройні сили, спробував "відбілити" РФ від восьми років війни та понад 14 тисяч загиблих.

Богдан Гіганов (депутат Одеської міської ради)

Закликав президента України на колінах просити паузи у Путіна.

Серед росіян напад РФ на Україну активно чи "мовчазною згодою" підтримали:

артисти Діма Білан, Влад Топалов (чоловік Тодоренко), Буерак (Артем Черепанов), Стас Міхайлов, Тіматі, Олег Газманов, Баста, Філіп Кіркоров, Ніколай Басков, Анна Семеновіч, Поліна Гагаріна, Аніта Цой, Оля Бузова, Лера Романтика, Григорій Лепс, Артур Пірожков, Наталія Бочкарьова тощо;

Діма Білан, Влад Топалов (чоловік Тодоренко), Буерак (Артем Черепанов), Стас Міхайлов, Тіматі, Олег Газманов, Баста, Філіп Кіркоров, Ніколай Басков, Анна Семеновіч, Поліна Гагаріна, Аніта Цой, Оля Бузова, Лера Романтика, Григорій Лепс, Артур Пірожков, Наталія Бочкарьова тощо; інфлюенсери Вероніка Степанова, Ольга Василенко (сексологиня білоруського походження), Ксенія Бородіна, Рома Жолудь, Тіна Канделакі, Мілана Тюльпанова, Юля Пушман, Нурлан Сабуров, Tatarka FM тощо;

Вероніка Степанова, Ольга Василенко (сексологиня білоруського походження), Ксенія Бородіна, Рома Жолудь, Тіна Канделакі, Мілана Тюльпанова, Юля Пушман, Нурлан Сабуров, Tatarka FM тощо; політичні діячі Вікторія Горбачова, Володимир Владіміров, Дмитро Пєвцов тощо.

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