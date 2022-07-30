У Братиславі відкрилася фотовиставка про Маріуполь

У столиці Словаччини Братиславі відкрилась фотовиставка "Дивись! Маріуполь!".
На ній представлені фотографії міста, яке тероризували російські окупанти.
Про виставку розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.
"Ця виставка оповідає трагічну історію Маріуполя – Міста-героя, Міста героїв, "Міста Марії", однак, на превеликий жаль, і Міста-мученика.
Міста, куди разом з російськими ордами загарбників прийшло концентроване зло, яке, здавалося б, мало назавжди лишитися у кривавому двадцятому столітті", – каже міністр.
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|У столиці Словаччини Братиславі відкрилась фотовиставка "Дивись! Маріуполь!" Фото: Tkachenko.UA
Основою виставки стали фотографії маріупольця, журналіста В’ячеслава Твердохліба.
Він зробив їх на звичайний смартфон, коли сам намагався вижити в умовах гуманітарної катастрофи.
Останній знімок був зроблений 22 березня.
|Основою виставки стали фотографії маріупольця В’ячеслава Твердохліба
"На цих фотографіях – моторошна реальність, яку принесло Маріуполю російське вторгнення.
Світ має бачити правду, щоб трагедія, яка спіткала Маріуполь, більше ніколи не повторилася в історії людства", – каже Ткаченко.
|На цих фотографіях – моторошна реальність, яку принесло Маріуполю російське вторгнення
Проєкт спільно створили Національний музей історії України у Другій світовій війні та Словацький національний музей.
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