У Братиславі відкрилася фотовиставка про Маріуполь

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
3096
30 липня 2022

У столиці Словаччини Братиславі відкрилась фотовиставка "Дивись! Маріуполь!". 

На ній представлені фотографії міста, яке тероризували російські окупанти.

Про виставку розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

"Ця виставка оповідає трагічну історію Маріуполя – Міста-героя, Міста героїв, "Міста Марії", однак, на превеликий жаль, і Міста-мученика. 

Міста, куди разом з російськими ордами загарбників прийшло концентроване зло, яке, здавалося б, мало назавжди лишитися у кривавому двадцятому столітті", – каже міністр.

Читайте також: Зображує героїв "Азовсталі": мисткиня Олена Ліберті пише картини про Маріуполь

 У столиці Словаччини Братиславі відкрилась фотовиставка "Дивись! Маріуполь!" Фото: Tkachenko.UA

Основою виставки стали фотографії маріупольця, журналіста В’ячеслава Твердохліба.

Він зробив їх на звичайний смартфон, коли сам намагався вижити в умовах гуманітарної катастрофи. 

Останній знімок був зроблений 22 березня.

 Основою виставки стали фотографії маріупольця В’ячеслава Твердохліба

"На цих фотографіях – моторошна реальність, яку принесло Маріуполю російське вторгнення. 

Світ має бачити правду, щоб трагедія, яка спіткала Маріуполь, більше ніколи не повторилася в історії людства", – каже Ткаченко.

 На цих фотографіях – моторошна реальність, яку принесло Маріуполю російське вторгнення

Проєкт спільно створили Національний музей історії України у Другій світовій війні та Словацький національний музей.

Читайте також: З повагою, Неллі: щоденник маріупольчанки, яка вижила у квартирі з вікнами на Азовсталь




 1687
Суспільство

Квадрокоптери, Android-застосунки, екопроєкти: що винаходять і досліджують юні українські науковці

Лєда Саражина
 13193
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: подвиги снайпера ЗСУ, новий горор Джордана Піла та інші фільми серпня

Олександр Гусев
 22867
Суспільство

"Ми не супергерої. Ми стікаємо кров'ю, відчуваємо страх. І продовжуємо боротися". Історія бійця ССО "Азов"

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

Квадрокоптери, Android-застосунки, екопроєкти: що винаходять і досліджують юні українські науковці

Лєда Саражина
Як вберегтися від торгівлі людьми при пошуку роботи? Пояснює Нацполіція
У Братиславі відкрилася фотовиставка про Маріуполь
Псевдоосвітянину з Куп'янська повідомили про підозру у колабораціонізмі
Всесвітня шахова олімпіада-2022: українці почали змагання з перемог
Коли будуть результати спрощеного ЗНО-2022? Відповідь УЦОЯО
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: подвиги снайпера ЗСУ, новий горор Джордана Піла та інші фільми серпня

Олександр Гусев
Суспільство

"Ми не супергерої. Ми стікаємо кров'ю, відчуваємо страх. І продовжуємо боротися". Історія бійця ССО "Азов"

Олена Барсукова