У Братиславі відкрилася фотовиставка про Маріуполь

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 липня 2022

У столиці Словаччини Братиславі відкрилась фотовиставка "Дивись! Маріуполь!". 

На ній представлені фотографії міста, яке тероризували російські окупанти.

Про виставку розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

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"Ця виставка оповідає трагічну історію Маріуполя – Міста-героя, Міста героїв, "Міста Марії", однак, на превеликий жаль, і Міста-мученика. 

Міста, куди разом з російськими ордами загарбників прийшло концентроване зло, яке, здавалося б, мало назавжди лишитися у кривавому двадцятому столітті", – каже міністр.

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 У столиці Словаччини Братиславі відкрилась фотовиставка "Дивись! Маріуполь!" Фото: Tkachenko.UA

Основою виставки стали фотографії маріупольця, журналіста В’ячеслава Твердохліба.

Він зробив їх на звичайний смартфон, коли сам намагався вижити в умовах гуманітарної катастрофи. 

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Останній знімок був зроблений 22 березня.

 Основою виставки стали фотографії маріупольця В’ячеслава Твердохліба

"На цих фотографіях – моторошна реальність, яку принесло Маріуполю російське вторгнення. 

Світ має бачити правду, щоб трагедія, яка спіткала Маріуполь, більше ніколи не повторилася в історії людства", – каже Ткаченко.

 На цих фотографіях – моторошна реальність, яку принесло Маріуполю російське вторгнення

Проєкт спільно створили Національний музей історії України у Другій світовій війні та Словацький національний музей.

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