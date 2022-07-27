Зображує героїв "Азовсталі": мисткиня Олена Ліберті пише картини про Маріуполь

Українські митці розповідають світові про трагедію Маріуполя через кіно, фотографію та живопис.

Зокрема, художниця з Києва Олена Ліберті пише картини про Маріуполь та героїв "Азовсталі".

На своїх полотнах мисткиня зобразила героїв Дениса "Редіса" Прокопенка, Богдана "Тавра" Кротевича, Дмитра "Ореста" Козацького та інших захисників Маріуполя.

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Історію художниці розповіли на сторінці "Маріуполь – туристичне місто" у Facebook.

Олена Ліберті почала працювати у Маріуполі 7 років тому і створювала мурали про полк "Азов".

Згодом мисткиня почала присвячувати місту Марії виставки. Одну з них – "Місто з вогню та сталі" – презентували у культурно-туристичному центрі "Вежа" в будівлі водонапірної вежі.

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Також художниця працювала над проєктом "100 облич Маріуполя", присвяченому видатним маріупольцям в історії.

Нещодавно у Литві відкрилася виставка робіт Олени, на яку завітали музиканти оркестру NATO jazz orchestra.

На відкритті виставки акторка Олеся Жураківська читала тексти журналістки з Маріуполя Надії Сухорукової, які вона писала під обстрілами у перший місяць повномасштабної війни.

Картини, присвячені героям Маріуполя, експонувалися у Клайпеді, а потім їх виставили на аукціон.

Виручені кошти з продажу мають спрямувати на реабілітацію захисників, визволених з полону.

Також крім картин мисткиня привезла на виставку унікальні листівки з пейзажами Маріуполя, які до 24 лютого експонувалися у "Вежі".

На одній з них зображений вокзал, на іншій – міст, на третій – меткомбінат "Азовсталь.

Олена Ліберті створювала сімейний портрет Валерії та Андрія – військових, які побралися на "Азовсталі".

Прикордонник Андрій загинув, а його дружина перебуває у полоні.

"Вона замовила портрет після загибелі чоловіка для мами. Зараз моя подруга в полоні у ворога, а її весільний портрет вже у сім'ї, дуже сподіваюся, що він хоч трохи полегшить тяжке очікування своїх дітей", – пише мисткиня.