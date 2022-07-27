Зображує героїв "Азовсталі": мисткиня Олена Ліберті пише картини про Маріуполь

Українські митці розповідають світові про трагедію Маріуполя через кіно, фотографію та живопис.

Зокрема, художниця з Києва Олена Ліберті пише картини про Маріуполь та героїв "Азовсталі".

На своїх полотнах мисткиня зобразила героїв Дениса "Редіса" Прокопенка, Богдана "Тавра" Кротевича, Дмитра "Ореста" Козацького та інших захисників Маріуполя.

Історію художниці розповіли на сторінці "Маріуполь – туристичне місто" у Facebook.

Олена Ліберті почала працювати у Маріуполі 7 років тому і створювала мурали про полк "Азов".

Згодом мисткиня почала присвячувати місту Марії виставки. Одну з них – "Місто з вогню та сталі" – презентували у культурно-туристичному центрі "Вежа" в будівлі водонапірної вежі.

Також художниця працювала над проєктом "100 облич Маріуполя", присвяченому видатним маріупольцям в історії.

Нещодавно у Литві відкрилася виставка робіт Олени, на яку завітали музиканти оркестру NATO jazz orchestra.

На відкритті виставки акторка Олеся Жураківська читала тексти журналістки з Маріуполя Надії Сухорукової, які вона писала під обстрілами у перший місяць повномасштабної війни.

Картини, присвячені героям Маріуполя, експонувалися у Клайпеді, а потім їх виставили на аукціон.

Виручені кошти з продажу мають спрямувати на реабілітацію захисників, визволених з полону.

Також крім картин мисткиня привезла на виставку унікальні листівки з пейзажами Маріуполя, які до 24 лютого експонувалися у "Вежі".

На одній з них зображений вокзал, на іншій – міст, на третій – меткомбінат "Азовсталь.

Олена Ліберті створювала сімейний портрет Валерії та Андрія – військових, які побралися на "Азовсталі".

Прикордонник Андрій загинув, а його дружина перебуває у полоні.

"Вона замовила портрет після загибелі чоловіка для мами. Зараз моя подруга в полоні у ворога, а її весільний портрет вже у сім'ї, дуже сподіваюся, що він хоч трохи полегшить тяжке очікування своїх дітей", – пише мисткиня.