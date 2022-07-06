Українські митці вимагають від президента підписати закони про захист книжкового ринку

Культурні діячі України вимагають від президента Володимира Зеленського підписати закони, які підтримають вітчизняних книговидавців, а також звільнять інформаційний простір від російського впливу.

Йдеться про "книжкові" законопроєкти 6287 і 7459, які були ухвалені Верховною Радою 19 червня 2022 року.

Наразі ініціативу підтримали письменники Сергій Жадан, Тамара Горіха Зерня, артистка Ірма Вітковська, колишній очільник Інституту національної пам’яті Володимир Вятрович, видавець Антон Мартинов та інші.

Митці зазначають, що розробка і ухвалення цих законів стали прикладом плідної співпраці громадського суспільства, представників законодавчої й виконавчої влади, культурних індустрій в інтересах української культури і національної безпеки України, звільнення нашої країни від руйнівних російських впливів.

Такі картинки постять митці, закликаючи Зеленьского підписати "книжні" закони

Вони кажуть, що 15 днів, відведених Конституцією для підписання законів президентом, минули, і " агенти російського впливу розгорнули потужну кулуарну роботу", спрямовану на зрив підписання книжкових законів.

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"Закони ухвалені консенсусом у понад 300 голосів і отримали підтримку абсолютно всіх фракцій і груп парламенту.

Жоден депутат не проголосував проти і не утримався.

Така неймовірна одностайність парламенту і широка підтримка в суспільстві цих законів, здавалося б, не залишають сумніву, що вони будуть швидко підписані і працюватимуть на благо України", – вважають культурні діячі.

Вони нагадують, якщо ці закони вступлять у дію, в Україну не ввозитимуться і не продаватимуться книжки російських видавництв, а з наступного року не видаватимуться і книжки авторів-громадян держави-агресора.

Також, згідно із законопроектами, оригінальні твори в Україні видаватимуться будь-якими мовами, але зарубіжну літературу з 2023 року видаватимуть саме в українських перекладах.

Окрім того, держава має компенсувати видатки на оренду книгарням, які продають книжки українською мовою. А кожна новонароджена дитина і кожна дитина, якій виповниться 14 років, отримає сертифікат на купівлю українських книжок.

19 червня 2022 року парламент також ухвалив законопроєкт 7273д, який забороняє російську музику в українських медіа та у громадському просторі. Цей закон був підписаний президентом.

