На Київщині хочуть створити маршрути пам'яті війни

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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6 липня 2022

У Київській області планують створити маршрути, які нагадуватимуть про війну.

Посадовці військової обласної адміністрації ще визначаються з концепцією ідеї та як будуть її реалізовувати. 

Маршрути пам'яті війни будуть розраховані не лише на українців, але й на іноземців, які приїдуть в Україну.

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"Першочергово потрібно продумати формат меморіалів. Є декілька варіантів – або законсервовані зруйновані об'єкти, або інтерактивні площі з доповненою реальністю", – прокоментував заступник голови Київської ОВА Олег Торкунов.

 Фото: rostyle / Depositphotos

Проєкти та ідеї розроблятимуть спільно з місцевими мешканцями, які стали свідками трагічних подій. 

До роботи також залучать науковців, представників сфери туризму, культури та мистецтва, громадських діячів та урядовців.

У Київській ОВА зазначили, що до розробки маршрутів пам'яті війни може долучитися кожен. Для цього треба описати своє бачення та надіслати пропозиції на електронну пошту: tourism.gov.ua@gmail.com.

Нагадаємо, у Києві працює музей війни просто неба. На спалену техніку окупантів можна подивитися на Михайлівській площі.

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