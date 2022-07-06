На Київщині хочуть створити маршрути пам'яті війни

У Київській області планують створити маршрути, які нагадуватимуть про війну.

Посадовці військової обласної адміністрації ще визначаються з концепцією ідеї та як будуть її реалізовувати.

Маршрути пам'яті війни будуть розраховані не лише на українців, але й на іноземців, які приїдуть в Україну.

"Першочергово потрібно продумати формат меморіалів. Є декілька варіантів – або законсервовані зруйновані об'єкти, або інтерактивні площі з доповненою реальністю", – прокоментував заступник голови Київської ОВА Олег Торкунов.

Фото: rostyle / Depositphotos

Проєкти та ідеї розроблятимуть спільно з місцевими мешканцями, які стали свідками трагічних подій.

До роботи також залучать науковців, представників сфери туризму, культури та мистецтва, громадських діячів та урядовців.

У Київській ОВА зазначили, що до розробки маршрутів пам'яті війни може долучитися кожен. Для цього треба описати своє бачення та надіслати пропозиції на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, у Києві працює музей війни просто неба. На спалену техніку окупантів можна подивитися на Михайлівській площі.