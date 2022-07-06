На Київщині хочуть створити маршрути пам'яті війни

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
1884
6 липня 2022

У Київській області планують створити маршрути, які нагадуватимуть про війну.

Посадовці військової обласної адміністрації ще визначаються з концепцією ідеї та як будуть її реалізовувати. 

Маршрути пам'яті війни будуть розраховані не лише на українців, але й на іноземців, які приїдуть в Україну.

"Першочергово потрібно продумати формат меморіалів. Є декілька варіантів – або законсервовані зруйновані об'єкти, або інтерактивні площі з доповненою реальністю", – прокоментував заступник голови Київської ОВА Олег Торкунов.

 Фото: rostyle / Depositphotos

Проєкти та ідеї розроблятимуть спільно з місцевими мешканцями, які стали свідками трагічних подій. 

До роботи також залучать науковців, представників сфери туризму, культури та мистецтва, громадських діячів та урядовців.

У Київській ОВА зазначили, що до розробки маршрутів пам'яті війни може долучитися кожен. Для цього треба описати своє бачення та надіслати пропозиції на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, у Києві працює музей війни просто неба. На спалену техніку окупантів можна подивитися на Михайлівській площі.

Читайте також: Зруйновані Ірпінь, Бородянка, Буча: на Київщині створили VR-музей пам’яті війни




 15417
Суспільство

Із фронту на ринг, з рингу на фронт: історія спортсмена, який взяв до рук зброю, аби захищати країну

Роксана Касумова
 23503
Суспільство

"Звірства росіян – це їхня реакція на те, що вони в країні ніхто". Інтерв’ю з історикинею

Михайло Загородній
 2174
Суспільство

Тут виготовляють м’які італійські сири та уважні до деталей

PROMOTED

Головне на сайті


Суспільство

Із фронту на ринг, з рингу на фронт: історія спортсмена, який взяв до рук зброю, аби захищати країну

Роксана Касумова
У РФ створюють аналог піонерської організації, де формуватимуть світогляд дітей
Яких збитків завдали росіяни українській медичній системі – розповіли у МОЗ
На Київщині хочуть створити маршрути пам'яті війни
Росіяни вивозять з лікарень на окупованих територіях ліки та обладнання – Ляшко
В Україні створили безкоштовний освітній курс про життя кримських татар
Суспільство

"Звірства росіян – це їхня реакція на те, що вони в країні ніхто". Інтерв’ю з історикинею

Михайло Загородній
Суспільство

Тут виготовляють м’які італійські сири та уважні до деталей

PROMOTED