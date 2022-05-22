В Києві просто неба виставили спалену техніку "другої непереможної" армії світу

Результат роботи українських військових – спалену техніку окупантів виставили в центрі Києва.

Подивитися на металобрухт, зробити фото та оцінити міць нашої армії можна у музеї просто неба на Михайлівській площі.

Розбита російська техніка є частиною експозиції військово-історичного музею України, повідомляє Військове телебачення України.

У колекції є:

танк Т-72Б3;

башта від БМД-4;

машина радіоелектронної боротьби (РЕБ);

частина позашляховика "Тигр".

Техніку привезли, щоб продемонструвати потужність Збройних сил України.

"Збройні сили – це потужна сила, це професійна сила. За 8 років українці змогли натренуватися безпосередньо в бойових умовах для знищення будь-якого ворога, який прийшов на нашу землю", – зазначив Дмитро Махтаров, старший співробітник Національного військово-історичний музей України.

Працівники музею пояснили, що машина БМД-4 призначена для транспортування особового складу повітряно-десантних військ. Вона також впливає на підвищення мобільності, озброєння та захищеності військових на полю бою.

Водночас РЕБ призначена для радіоелектронної боротьби. Вона забезпечує зв'язок або його відсутність для військових. Цю спалену машину забрали з летовища "Антонов" у Гостомелі. Вона стояла буквально у 50 метрах від згорілої "Мрії".