В Україні відкрили видавництво виключно електронних книг

В Україні створили видавництво виключно електронних книг Olean, щоб популяризувати українськомовні видання за кордоном.

Про це повідомили співзасновниці ініціативи Олена Новіцька та Анна Свиридюк у соціальних мережах.

"Сьогодні збільшується частка україномовного контенту на YouTube, спостерігається тенденція на скасування всього російського.

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Ми вирішили долучитися до культурного фронту і створювати книжки українською мовою. Вважаємо, що книжок українською має бути більше і для цього почали свою справу", – розповіли співзасновниці у коментарі "Детектор медіа".

Сайт видавництва запустився у липні, тому поки що готових книжок немає, зізнаються жінки. Проте до кінця року команда має намір випустити п'ять книг.

"Зокрема, ми спеціалізуємось на виданні е-новинок бізнес-літератури, політично-соціальних та історичних книг. Такі книги приносять максимальну користь читачам, а отримані знання можна відразу застосувати на практиці – в професійній діяльності чи в організації свого життя", – розповідають в Olean.

Крім того, команда видавництва планує досліджувати книжкові ринки Іспанії, Франції, Мексики, Китаю.

"Ми помітили, що на українському ринку переважають переклади ділової літератури з англійської мови, а от іспанські, мексиканські, польські, французькі, китайські автори, на нашу думку, несправедливо обділені увагою", – відзначають у видавництві.

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Співзасновниці видавництва е-книг Olean

За словами співзасновниці і головної редакторки видавництва Олена Новіцької, яка володіє сімома мовами, вона особисто веде перемовини з авторами різних країн, аби відкрити для українського читача нові імена. Наразі тривають переговори з кількома польськими та мексиканським авторами.

Рішення запустити видавництво виключно електронних книг Новіцька та Свиридюк пояснюють тим, що:

по-перше, це дешевше, ніж друк паперових книг;

по-друге, електронний формат дозволить зробити українськомовні видання доступнішими за кордоном.

"У час, коли кожен українець стає воїном у своїй у царині, ми вирішили долучитись до розвитку українського книговидання", – наголошують ініціаторки проєкту.