Для глядачів світу: з’явився сайт з базою українських фільмів

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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4 серпня 2022

Український інститут спільно з ірландською компанією Usheru запустили сайт задля популяризації українського кінематографу у світі.

Про це повідомляється на сайті Українського інституту.  

Мета ініціативи – просувати українську культурну галузь, що постраждала через повномасштабну війну, на світовій арені.

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"Дивлячись українські фільми, глядачі усього світу можуть віддати шану українській культурі та підтримати кінопрофесіоналів. Перегляд фільмів ще ніколи не був таким змістовним", – наголосив співзасновник та CEO компанії Usheru Олівер Феган.

 Фото: ktsdesign/Depositphotos

Користувачі сайту з усього світу можуть переглянути той чи інший український фільм залежно від геолокації людини.

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Наразі сайт тимчасово працює у тестовому режимі. Громадяни інших країн можуть переглянути українські стрічки:

  • офлайн у кінотеатрах різних країн та міст, якщо йдуть активні покази стрічки;
  • онлайн, якщо вона є на VOD-платформах країни, де перебуває людина.

Програмна менеджерка напряму кіно в Українському інституті Ірина Кипоренко відзначила, що сайт налічує одну із найширших баз фільмів українського кіновиробництва.

"Ми почали обговорювати потенційну співпрацю з Usheru ще минулого року. І ось, після декількох місяців роботи над проєктом, партнери створили, мабуть, одну з найширших баз українського кіно.

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Адже саме зараз дуже важливо говорити про Україну зі світом усіма доступними методами. Робити це через кіно – універсально і зрозуміло", – підкреслила Кипоренко.

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Наразі для іноземців на сайті доступні такі стрічки:

  • "Зірки за обміном" режисера Олексія Даруги,
  • "Стоп-Земля" режисерки Катерини Горностай,
  • "Погані дороги" режисерки Наталії Ворожбит,
  • "Черкаси" режисера Тимура Ященка,
  • "Віддана" режисерки Христини Сиволап,
  • "Крути" режисера Олексія Шапарєва,
  • "Аве Марія" режисерки Людмили Єфименко та інші. 

Повний перелік фільмів можна переглянути за посиланням

Український інститут – державна установа при Міністерстві закордонних справ України, чия діяльність спрямована на покращення розуміння і сприйняття України у світі засобами культурної дипломатії.  

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