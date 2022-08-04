Для глядачів світу: з’явився сайт з базою українських фільмів

Український інститут спільно з ірландською компанією Usheru запустили сайт задля популяризації українського кінематографу у світі.

Про це повідомляється на сайті Українського інституту.

Мета ініціативи – просувати українську культурну галузь, що постраждала через повномасштабну війну, на світовій арені.

"Дивлячись українські фільми, глядачі усього світу можуть віддати шану українській культурі та підтримати кінопрофесіоналів. Перегляд фільмів ще ніколи не був таким змістовним", – наголосив співзасновник та CEO компанії Usheru Олівер Феган.

Користувачі сайту з усього світу можуть переглянути той чи інший український фільм залежно від геолокації людини.

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Наразі сайт тимчасово працює у тестовому режимі. Громадяни інших країн можуть переглянути українські стрічки:

офлайн у кінотеатрах різних країн та міст, якщо йдуть активні покази стрічки;

онлайн, якщо вона є на VOD-платформах країни, де перебуває людина.

Програмна менеджерка напряму кіно в Українському інституті Ірина Кипоренко відзначила, що сайт налічує одну із найширших баз фільмів українського кіновиробництва.

"Ми почали обговорювати потенційну співпрацю з Usheru ще минулого року. І ось, після декількох місяців роботи над проєктом, партнери створили, мабуть, одну з найширших баз українського кіно.

Адже саме зараз дуже важливо говорити про Україну зі світом усіма доступними методами. Робити це через кіно – універсально і зрозуміло", – підкреслила Кипоренко.

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Наразі для іноземців на сайті доступні такі стрічки:

"Зірки за обміном" режисера Олексія Даруги,

"Стоп-Земля" режисерки Катерини Горностай,

"Погані дороги" режисерки Наталії Ворожбит,

"Черкаси" режисера Тимура Ященка,

"Віддана" режисерки Христини Сиволап,

"Крути" режисера Олексія Шапарєва,

"Аве Марія" режисерки Людмили Єфименко та інші.

Повний перелік фільмів можна переглянути за посиланням.

Український інститут – державна установа при Міністерстві закордонних справ України, чия діяльність спрямована на покращення розуміння і сприйняття України у світі засобами культурної дипломатії.