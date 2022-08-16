У кінотеатрах Києва до Дня Незалежності безоплатно покажуть українське кіно

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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16 серпня 2022

У Києві в муніципальних кінотеатрах безоплатно покажуть українські фільми.

Показ відбуватиметься в рамках проєкту "Кіновідлуння" до 31 річниці незалежності України, повідомили у Київській міській раді.

"Найкращий спосіб вшанувати історію та пригадати найважливіші події в житті нашої країни – подивитися українське кіно.

Війна триває на культурному фронті, тому необхідно популяризувати український мистецький продукт", – розповіли в КП "Київкінофільм".

Фото: PHOTOLOGY1971/Depositphotos

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Зокрема українські стрічки показуватимуть з 20 до 27 серпня у кінотеатрах "Лейпциг", "Старт", "Промінь", "Факел", "Кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка", "Ліра", "Флоренція".

Які фільми покажуть безплатно:

  • 20 серпня у кінотеатрі "Лейпциг" (початок о 15:00) відбудеться показ фільму "Іван Сила" режисера Віктора Андрієнка.
  • 21 серпня у кінотеатрі "Старт" (початок о 17:00) покажуть фільм про пригоди хлопчика та собаки-супергероя "Фокстер і Макс" режисера Анатолія Матешко;
  • 22 серпня у кінотеатрі "Промінь" (початок о 17:00) демонструватимуть історичне фентезі "Сторожова застава" режисера Юрія Ковальова;
  • 23 серпня у кінотеатрі "Факел" (початок о 17:00) відбудеться показ повнометражного анімаційного фільму-казки "Викрадена принцеса" (режисер Олег Маломуж);
  • 24 серпня у кінотеатрах "Лейпциг", "Флоренція", "Кінотеатр імені Т. Г. Шевченка", "Факел", "Старт" і "Промінь" пройдуть допрем'єрні покази української воєнної драми "Снайпер. Білий ворон режисера Мар'яна Бушана;
  • 25 серпня  кінотеатрі "Флоренція" (початок о 17:00) відбудеться показ фільму "Захар Беркут", екранізації однойменної історичної повісті Івана Франка  від режисерів Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна;
  • 26 серпня  у "кінотеатрі імені Т. Г. Шевченка" (початок о 17:00) відбудеться показ фільму "Тарас. Повернення" режисера Олександр Денисенка;
  • 27 серпня у кінотеатрі "Ліра" (початок о 15:00) відбудеться показ фільму Михайла Іллєнка "Толока".

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