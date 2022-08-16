У кінотеатрах Києва до Дня Незалежності безоплатно покажуть українське кіно

У Києві в муніципальних кінотеатрах безоплатно покажуть українські фільми.

Показ відбуватиметься в рамках проєкту "Кіновідлуння" до 31 річниці незалежності України, повідомили у Київській міській раді.

"Найкращий спосіб вшанувати історію та пригадати найважливіші події в житті нашої країни – подивитися українське кіно.

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Війна триває на культурному фронті, тому необхідно популяризувати український мистецький продукт", – розповіли в КП "Київкінофільм".

Зокрема українські стрічки показуватимуть з 20 до 27 серпня у кінотеатрах "Лейпциг", "Старт", "Промінь", "Факел", "Кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка", "Ліра", "Флоренція".

Які фільми покажуть безплатно: