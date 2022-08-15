"Як там Катя?": український фільм здобув престижну кінопремію

Український фільм "Як там Катя?" отримав дві нагороди на престижному Міжнародному кінофестивалі у Локарно у Швейцарії.

Стрічка української режисерки Крістіни Тинькевич здобула спеціальний приз від журі Ciné+, а виконавицю головної ролі Анастасію Карпенко визнали найкращою акторкою.

Кінокартина розповідає історію про лікарку швидкої допомоги Анну, яка шукає справедливості в недосконалому світі.

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"Коли в моїй країні почалася війна і вибила землю з-під ніг у всіх українців, важко думати про щось окрім цього. Нагорода показала, що віра – це найголовніше, що допомагає нам рухатись вперед.

Це перемога не лише моя чи режисера. Це перемога всього нашого українського народу", – розповіла акторка Анастасія Карпенко.

Переможці кінофестивалю в Локарно

У Локарно фільм "Як там Катя?" змагався в "Конкурсі кінематографістів сьогодення", на додачу це була світова прем'єра стрічки.

Також для режисерки Крістіни Тинькевич це – дебютний фільм.

"Коли ми їхали на фестиваль представляти фільм, я не сподівалася на нагороди. Адже показати фільм на такому фестивалі, як в Локарно, – це вже нагорода.

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Але приз – це визнання того, що наша робота над створення стрічки була не дарма. І яневимовно рада за Настю, яка отримала головну акторську нагороду", – розповіла режисерка Крістіна Тинькевич.

Виробництвом фільму "Як там Катя?" займалась компанія EVOS FILM, його створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно України.

До цього стрічка стала одним із переможців конкурсного відбору Держкіно в категорії "повнометражні дебюти".

Спеціальний приз журі кінофестивалю в Локарно передбачає промо-кампанію фільму на суму 25 тисяч швейцарських франків на французькому телеканалі Ciné+ під час прокату у кінотеатрах Франції.

Міжнародний кінофестиваль в Локарно – один з найдавніших та найпрестижніших кінооглядів світу, започаткований у 1946 році.