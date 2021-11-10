Міністр культури та інформполітики Ткаченко подає у відставку – джерело

Кабінет міністрів на закритому засіданні 10 листопада проголосував за відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики України.

У зв’язку з цим рішенням Олександр Ткаченко вранці 11 листопада подасть заяву про відставку до голови Верховної Ради.

Про це "Українська правда. Життя" дізналася із власних джерел.

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"Міністр дізнався про результат постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі на 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО.

Фактично, з подачі ОПУ Кабмін без погодження з Мінкультом перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики в сфері кіно.

Юридично такий орган, як Держкіно, не може залишатись у статусі ЦОВВ. Тепер Держкіно має стати Міністерством кіно", – розповів співрозмовник "УП. Життя".

Олександр Ткаченко. Фото: МКІП

Джерело називає відокремлення Держкіно "останньою краплею для Ткаченка":

"Йому з лютого 2021 не затверджують створення окремих центральних органів виконавчої влади, таких як Держінспекція та Держслужба охорони культурної спадщини, зсилаючись на те, що все це треба залишити в міністерстві. Що так само суперечить логіці впровадження ЦОВВ".

Міністр виступав проти відокремлення Держкіно, адже, за словами співрозмовника, "це суперечить логіці реформи, розпочатої ще до того, як Ткаченко став міністром".

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Йдеться про передачу операційних функцій у відповідні центральні органи виконавчої влади – Держмистецтв, Держкіно, донедавна Держтуризму, Держетнополітики тощо, коли за міністерством залишалася функція формування політики, стратегій та координація діяльності ЦОВВ та регіонів у сфері культури й медіа.

Нагадаємо, у держбюджеті-2022 у першому читанні на культуру затвердили 10,6 млрд грн. Мінкульт просить додати ще 6,5 млрд грн.

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