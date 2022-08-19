"Україна – це свобода": художник-переселенець подарував Кропивницькому мурал до Дня Незалежності. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 серпня 2022

У Кропивницькому з'явився патріотичний мурал до Дня Незалежності України під назвою "Україна – це свобода".

Про це повідомив гoлoвa Кіpoвoгpaдськoї oблaснoї військoвoї aдміністpaції Андpій Рaйкoвич у Telegram.

Висота муралу – 27 метрів.

"Є перший подарунок кропивничанам до Дня Незалежності.

Мурал "Україна – це свобода" – масштабний, яскравий символ нашої Незалежності у центрі Кропивницького. Дякую усім, хто доклав зусиль, щоб цей патріотичний стінопис сьогодні ожив!" – написав Райкович.

 Мурал "Україна – це свобода" у Кропивницькому. Фото: Андрій Райкович

Автор муралу – художник Олександр Брітцев. Він – вимушений переселенець із Харкова, який народився у Донецьку. Після початку повномасштабної війни Брітцев з родиною переїхав на Кіровоградщину.

 Автор муралу Олександр Брітцев. Фото: місцеве видання "Гречка"

Створення муралу – його власна ініціатива.

"Мурал присвячений Україні – українка, яка запалює український вогонь. Я запропонував свою ідею органам місцевого самоврядування. Вони підтримали і допомогли знайти будівлю. Після чого дали дозвіл розпочинати роботу",розповів художник місцевому виданню.

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 Висота муралу – 27 метрів. Фото: місцеве видання "Гречка"

Під час урочистої презентації стінопису художнику вручили подяку від області. За словами Олександра, мурал – це його подяка місту за те, що прихистило його родину.

"Нас зустріли тут як рідних, за що ми дуже вдячні", – наголошує чоловік.  

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