Герої без зброї. У Києві створили "янгольський" мурал на честь рятувальників

У Києві презентують новий мурал під назвою "Герої без зброї", створений на честь українських рятувальників.

Про це розповіли Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Віднедавна фасад однієї з адміністративних будівель ДСНС, що розташована у Печерському районі столиці, прикрасило зображення героя-рятувальника з крилами. Фон виконаний у блакитно-жовтих кольорах.

Реклама:

Авторами стінопису "Герої без зброї" є українські муралісти Віталій Гідеван та Олена Нойна.

"Герої без зброї". Фото: ДСНС

"(Мурал) присвячений янголам-охоронцям, які щодня захищають нашу країну своєю невтомною працею та самовідданістю в умовах військової агресії з боку Російської Федерації", – підкреслюють у ДСНС.

Читайте також: Українські рятувальники поїдуть на міжнародний турнір вогнеборців у Німеччину

Один із авторів муралу, Віталій Гідеван, розповів, що свою роботу вони присвячують усім, хто докладає зусилля для перемоги України.

"Сильний лозунг ("Герої без зброї"), який беззаперечно характеризує ДСНС. Їхня праця завжди була важливою, а під час війни тим більше. Вони рятують життя та ліквідовують наслідки ворожих обстрілів.

Цей мурал ми з Оленою Нойною присвячуємо нашим пожежникам, ЗСУ, медпрацівникам, а також усім, хто докладає зусилля для нашої перемоги та боронить кордони України. Ви, як янголи охоронці, оберігаєте наші життя", – наголошує мураліст.

Реклама:

Малюнок розташований на трьох стінах, які, завдяки проекції об'єднуються в одну площину. На його створення у художників пішло чотири дні.

Презентація муралу, у якій візьмуть участь керівництво ДСНС, творча команда муралістів та самі герої-рятувальники, відбудеться 2 серпня.

Нагадаємо, раніше київський мураліст Гідеван створив мурал із песиком-піротехніком Патроном у парку "Відрадний".