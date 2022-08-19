У Києві створили композицію з 19 тисяч квітів, яка символізує Україну. ФОТО

У Києві на схилі біля станції метро "Берестейська" встановили квіткову композицію, яка символізує Україну.
Про це повідомили у комунальному об’єднанні "Київзеленбуд".
Інсталяція отримала назву "Україна незламна і нескорена", вона займає площу 82,5 м². Композиція складається з понад 19 тис. квітів, які управління зелених насаджень Солом’янського району столиці вирощувало у власній теплиці.
"Для цього панно обрали тагетис, агератум, бегонію, традисканцію, сеткреазію, альтернатеру, седум, а також використали мармурову крихту і елементи з фанери", – розповідають у "Київзеленбуд".
|У Києві на схилі біля станції метро "Берестейська" встановили квіткову композицію
Утім, на сторінці підприємства у соцмережі інсталяцію розкритикували.
|Інсталяція отримала назву "Україна незламна і нескорена", вона займає площу 82,5 м²
|Композиція складається з понад 19 тис. квітів
"Це крінж (сором,– ред.). Вибачте", – написала Світлана Мириленко.
"Та що тут вибачатися. Так і є", – відповіла їй Ольга Котенко.
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