У Києві створили композицію з 19 тисяч квітів, яка символізує Україну. ФОТО

Яна Осадча журналіст
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19 серпня 2022

У Києві на схилі біля станції метро "Берестейська" встановили квіткову композицію, яка символізує Україну.

Про це повідомили у комунальному об’єднанні "Київзеленбуд".

Інсталяція отримала назву "Україна незламна і нескорена", вона займає площу 82,5 м². Композиція складається з понад 19 тис. квітів, які управління зелених насаджень Солом’янського району столиці вирощувало у власній теплиці.

"Для цього панно обрали тагетис, агератум, бегонію, традисканцію, сеткреазію, альтернатеру, седум, а також використали мармурову крихту і елементи з фанери", – розповідають у "Київзеленбуд".

 У Києві на схилі біля станції метро "Берестейська" встановили квіткову композицію

Утім, на сторінці підприємства у соцмережі інсталяцію розкритикували.

 Інсталяція отримала назву "Україна незламна і нескорена", вона займає площу 82,5 м²
 Композиція складається з понад 19 тис. квітів

"Це крінж (сором,– ред.). Вибачте", – написала Світлана Мириленко.

"Та що тут вибачатися. Так і є", – відповіла їй Ольга Котенко.

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