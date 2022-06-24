"Мрія", "Мадонна" чи марка з кораблем: у Києві вибрали найкращу квіткову інсталяцію про війну

У столиці визначили найкращу квітково-патріотичну композицію.

У конкурсі взяли участь близько 30 робіт, повідомляє Київська міська держадміністрація.

Серед них були "Привід Києва", "Літак Мрія" та композиція у вигляді знаменитої марки з кораблем.

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"В результаті голосування з великим відривом, отримавши 42% голосів киян, перемогла композиція "Київська Мадонна з немовлям", – повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Фото з сайту Віталія Кличка

Він висловив подяку усім озеленювачам, які продовжують свою роботу у воєнний час.

На урочистій події була присутня Тетяна Блізняк. Саме її сфотографував угорський журналіст Андраш Фьольдеш, коли жінка наприкінці лютого годувала немовля в метро. Світлина стала доволі популярною в мережі, а жінку почали називати "Київською Мадонною".

Так само ілюстраторка Марина Соломенникова створила картину на основі цього фото.

Квіткова композиція "Київська Мадонна з немовлям" розташована на вулиці Вадима Гетьмана.

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Площа інсталяції складає 149 кв. м і складається з 37 тисяч квітів.

Для панно використали елементи з фанери та 1,5 тонни білої мармурової крихти.