Львівська опера виступить на європейських фестивалях до Дня Незалежності 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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22 серпня 2022

До Дня Незалежності України Львівська національна опера виступатиме на оперних фестивалях у Польщі та Італії.

Впродовж 23-25 серпня митці представлятимуть оперне мистецтво України одночасно на кількох фестивалях, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики. 

Зокрема, українці виступатимуть на Фестивалі Пуччіні в Італії та на Міжнародному фестивалі імені Станіслава Монюшка у Польщі. 

"Львівська національна опера єдина з-поміж усіх оперних театрів України візьме участь в одному із наймасштабніших музичних фестивалів Європи, присвяченому творчості славетного італійського композитора Джакомо Пуччіні", – кажуть у Мінкульті.

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 Фото: МКІП

Солісти, хор та оркестр Львівської національної опери під керівництвом Івана Чередніченка виступатимуть в Італії 23 серпня.

Також у День Незалежності України інший склад солістів, хору та симфонічного оркестру театру візьмуть участь у 60-му Міжнародному фестивалі імені Станіслава Монюшка. 

 Українці виступатимуть на Фестивалі Пуччіні в Італії та на Міжнародному фестивалі імені Станіслава Монюшка у Польщі

Митці львівської опери виступатимуть у співпраці з Галицьким академічним камерним хором (художній керівник – Василь Яциняк).

Фестиваль пройде у місті Кудова-Здруй у Польщі.

Він буде присвячений 150-річчю з дня смерті патрона фестивалю – видатного польського композитора-романтика Станіслава Монюшка.

 25 серпня Львівська національна опера даватиме концерт у Вроцлавському оперному театрі

Наступного дня, 25 серпня, Львівська національна опера даватиме концерт у Вроцлавському оперному театрі. 

У тому ж складі артисти театру представлять концерт "Найгарніші голоси Львівської опери – класика української польської та італійської опер". 

Організаторами події є, зокрема, Генеральне Консульство України у Вроцлаві та Вроцлавське коло Об’єднання Українців у Польщі.

 Львівська публіка також матиме нагоду почути програму української та світової оперної класики

"Львівська публіка також матиме нагоду почути програму української та світової оперної класики, яка буде представлена у Польщі. 

На сцені Львівської національної опери ця концертна програма під назвою "Опера-Гала" відбудеться 19 та 27 серпня", – кажуть у відомстві.

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