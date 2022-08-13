Франківський театр влаштує благодійний фестиваль, щоб зібрати кошти для ЗСУ

Яна Осадча журналіст
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13 серпня 2022

Івано-Франківський драматичний театр проведе благодійний фестиваль короткого метру "4:3", щоб зібрати кошти для допомоги переселенцям та ЗСУ.

Захід відбудеться 15-18 вересня, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію координаторки гуманітарного логістичного центру при театрі "Рух опору – Рух допомоги" Надії Левченко.

За її словами, мистецька подія стане "маленькою нагадайкою" про це міжнародний фестиваль актуального мистецтва "Porto Franko", який проходив у Івано-Франківську у липні 2018 року і тривав 5 днів.

"Трішки повернемо настрій і всі кошти, які ми зберемо за події, будуть направлені на волонтерський центр "Рух опору – Рух допомоги" та на допомогу нашим хлопцям (військовим - ред.)", – зазначила Левченко.

 Вистава "Гуцулка Ксеня"на сцені Франківського драмтеатру

На ці кошти центр також планує придбати продукти, медикаменти та засоби гігієни для переселенців і людей, які перебувають у зоні бойових дій.

Нагадаємо, Івано-Франківський  драмтеатр під час війни відновив покази вистав у бомбосховищі. А колектив мукачівського драмтеатру вирішив віддати половину зароблених коштів на Збройні сили України.

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