Франківський театр влаштує благодійний фестиваль, щоб зібрати кошти для ЗСУ

Івано-Франківський драматичний театр проведе благодійний фестиваль короткого метру "4:3", щоб зібрати кошти для допомоги переселенцям та ЗСУ.

Захід відбудеться 15-18 вересня, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію координаторки гуманітарного логістичного центру при театрі "Рух опору – Рух допомоги" Надії Левченко.

За її словами, мистецька подія стане "маленькою нагадайкою" про це міжнародний фестиваль актуального мистецтва "Porto Franko", який проходив у Івано-Франківську у липні 2018 року і тривав 5 днів.

"Трішки повернемо настрій і всі кошти, які ми зберемо за події, будуть направлені на волонтерський центр "Рух опору – Рух допомоги" та на допомогу нашим хлопцям (військовим - ред.)", – зазначила Левченко.

Вистава "Гуцулка Ксеня"на сцені Франківського драмтеатру

На ці кошти центр також планує придбати продукти, медикаменти та засоби гігієни для переселенців і людей, які перебувають у зоні бойових дій.

Нагадаємо, Івано-Франківський драмтеатр під час війни відновив покази вистав у бомбосховищі. А колектив мукачівського драмтеатру вирішив віддати половину зароблених коштів на Збройні сили України.