Змінив тромбон на автомат: музикант полишив Національну оперу і став бійцем

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 червня 2022

У 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького служить військовий із мистецьким минулим.

Музикант з Києва на ім'я Роман полишив Національну оперу та став на захист України з початку повномасштабної війни.

Історію митця-захисника розповіла бригада Острозького у Facebook.

"Самобутні інтерпретації класичної музичної спадщини та сучасних творів, виняткової злагодженості оркестр, частиною якого є наш герой, талановиті солісти – це все буденне життя до війни одного з мобілізованих захисників з 30 ОМБр", – кажуть у пресслужбі.

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 Митець Роман захищає Україну на війні. Фото: 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Роман закінчив Національну музичну академію України імені Чайковського.

Він жив творчим життям і займався музикою, але з початком повномасштабного вторгнення РФ пішов воювати з окупантами.

"Я б не зміг всидіти на місці коли в країні таке відбувається. У мене дід бандерівець", – розповідає чоловік.

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Роман зізнається, що інколи сумує за репертуаром театру, але поки що не має можливості грати. 

"21 травня національна опера показала першу, з моменту вторгнення виставу. – Хотів би пограти, але нема такої змоги. Тут інша музика та інструмент. Вони грають різні акорди. Все ж музика війни – мінорна", – каже боєць.

Уся сім’я Романа – творчі люди. Дружина – скрипалька, син – саксофоніст, а донька – лінгвістка. 

Вони підтримують Романа, бо знають, що він воює, зокрема, за українську культуру.

Нагадаємо, раніше 30 ОМБр імені Острозького поділилася зворушливими фотографіями очей своїх бійців.

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