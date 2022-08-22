Марію Примаченко посмертно нагородили премією "Національна легенда України"

Українську художницю Марію Примаченко посмертно нагородили відзнакою "Національна легенда України".

Лауреатів премії відзначив президент Володимир Зеленський 21 серпня, повідомляють у Telegram-каналі глави держави.

"Наша видатна художниця створила понад 800 неймовірних картин. Її ім’я внесене до Всесвітньої енциклопедії мистецтва", – йдеться у повідомленні.

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Раніше ЮНЕСКО оголосила 2009 рік – роком Марії Примаченко.

А цьогоріч 5 травня картину мисткині "Квіти виросли коло четвертого блока" продали на благодійному аукціоні майже за 15 мільйонів гривень.

Кошти з продажу полотна були передані на потреби Збройних Сил України – на них волонтери придбали 125 автівок.

Фото: Zelenskiy/Telegram

"Навіть сьогодні, через чверть століття після смерті, Марія Оксентіївна допомагає нашій державі.

Україна нарешті каже їй "дякую" і віддає належне відповідно до її внеску та заслуг", – каже президент.

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Художницю Марію Примаченко посмертно нагородили відзнакою "Національна легенда України"

Нагадаємо, Зеленський також присудив відзнаку іншим видатним українцям.

Зокрема, "легендами України" стали футболіст Андрій Шевченко, співак Анатолій Солов’яненко, а також менш відомі герої, які рятували українців під час війни – подружжя лікарів, пожежник, провідник, волонтерка та інші.

Цьогоріч картину мисткині "Квіти виросли коло четвертого блока" продали за 15 млн на користь ЗСУ