Марію Примаченко посмертно нагородили премією "Національна легенда України"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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22 серпня 2022

Українську художницю Марію Примаченко посмертно нагородили відзнакою "Національна легенда України". 

Лауреатів премії відзначив президент Володимир Зеленський 21 серпня, повідомляють у Telegram-каналі глави держави.

"Наша видатна художниця створила понад 800 неймовірних картин. Її ім’я внесене до Всесвітньої енциклопедії мистецтва", – йдеться у повідомленні.

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Раніше ЮНЕСКО оголосила 2009 рік – роком Марії Примаченко. 

А цьогоріч 5 травня картину мисткині "Квіти виросли коло четвертого блока" продали на благодійному аукціоні майже за 15 мільйонів гривень. 

Кошти з продажу полотна були передані на потреби Збройних Сил України – на них волонтери придбали 125 автівок

 Фото: Zelenskiy/Telegram

"Навіть сьогодні, через чверть століття після смерті, Марія Оксентіївна допомагає нашій державі.

Україна нарешті каже їй "дякую" і віддає належне відповідно до її внеску та заслуг", – каже президент.

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 Художницю Марію Примаченко посмертно нагородили відзнакою "Національна легенда України"

Нагадаємо, Зеленський також присудив відзнаку іншим видатним українцям.

Зокрема, "легендами України" стали футболіст Андрій Шевченко, співак Анатолій Солов’яненко, а також менш відомі герої, які рятували українців під час війни – подружжя лікарів, пожежник, провідник, волонтерка та інші.

 Цьогоріч картину мисткині "Квіти виросли коло четвертого блока" продали за 15 млн на користь ЗСУ

 "Через чверть століття після смерті Марія Оксентіївна допомагає нашій державі"

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